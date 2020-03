Utslippene i Kina kraftig ned på grunn av koronaviruset

Bildene viser at nivået på nitrogendioksid (No2), en giftig gass som kommer fra biler og industri, stupte i februar i forhold til januar, omtrent samtidig med at myndighetene innførte drastiske tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.

Forskere i Nasa sier at nedgangen i No2-utslipp først viste seg rundt Wuhan, der virusutbruddet startet, og deretter spredte seg rundt i landet.

Nedgangen falt sammen med at myndighetene innførte restriksjoner på samferdsel og handel, og med at millioner av mennesker ble beordret til å holde seg hjemme.

– Det er første gang jeg har sett en så dramatisk nedgang over et så stort område i forbindelse med en spesifikk hendelse, sier Fei Liu, en forsker på luftkvalitet ved Nasa.

Forskerne har tidligere observert mindre nedgangsperiode i No2-utslipp i forbindelse med finanskrisen i 2008 og mer lokal nedgang under OL i Beijing samme år.