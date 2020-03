Flyselskap innstiller ruter til Italia på grunn av virusutbruddet

Etter at USA lørdag frarådet reiser til Veneto- og Lombardia-regionen i Nord-Italia falt etterspørselen etter flyreiser så kraftig at verdens største flyselskap American Airlines har bestemt å innstille flyrutene fra USA til Milano i to måneder, melder Reuters.

Det er i de nordlige regionene i Italia det har vært klart flest tilfeller av koronavirus. Fredag hadde myndighetene meldt om 650 smittede og 15 dødsfall som følge av covid-19.

I første omgang har American Airlines innstilt flyrutene til Milano fram til 25. april. Milano er hovedstaden i Lombardia og ligger ved siden av Veneto-regionen som også er rammet.