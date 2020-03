Indeks: Kinas industriaktivitet stuper

Den såkalte innkjøpssjefindeksen PMI, som måler aktivitetsnivået i industrien, falt til 35,7 i februar, fra 50 i januar. Indeksen gir en pekepinn på veksten i økonomien, og mens et tall over 50 tilsier vekst, viser et tall under 50 at økonomien krymper.

– Jeg har ett ord etter å ha sett disse tallene: Resesjon, sier Nordea Markets' strateg Andreas Steno Larsen til DN.

Resesjon er negativ økonomisk vekst i to påfølgende kvartaler.

Den fallende industriproduksjonen i Kina, som er verdens nest største økonomi, vil påvirke verdensøkonomien. Aksjemarkeder i USA, Europa og Japan har falt med omkring 10 prosent denne uken i kjølvannet av virusutbruddet.