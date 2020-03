Valg i Slovakia i kjølvannet av journalistdrap

Meningsmålinger tyder på at det venstrepopulistiske regjeringspartiet Smer-SD, under ledelse av tidligere statsminister Robert Fico, kan bli straffet i valget. Partiet taper i første rekke terreng til OLaNO, et sentrum-høyre-parti i sterk vekst som har kamp mot korrupsjon som sin fremste profilsak.

Drapet på Kuciak og hans kjæreste Martina Kusnirova i 2018 rystet Slovakia og førte til store demonstrasjoner mot kriminalitet og korrupsjon. Det utløste til slutt en politisk krise som endte med at Fico gikk av som statsminister.