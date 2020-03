Hellas meldte fredag at de styrker vaktholdet ved grensa til høyeste nivå etter at migrantene var observert på den andre siden av grensa.

En annen gruppe migranter er kommet til Ayvacik ved Tyrkias vestkyst, rett over sundet fra den greske øya Lesvos, klare til ta seg over i båt. Blant flyktningene og migrantene er det både syrere, iranere, irakere, marokkanere og pakistanere.

Nyhetsbyrået DHA publiserte bilder av migranter med sine eiendeler på vei gjennom nattens mulm og mørke i Edirne og i Canakkale på vei mot Ayvacik etter at ryktene begynte å løpe om at grensene skulle åpnes.

En tyrkisk tjenestemann opplyste torsdag at Tyrkia ikke lenger vil hindre flyktninger og migranter som ønsker å reise videre til Europa, kort etter at situasjonen i Syria eskalerte med et angrep som kostet 33 tyrkiske soldater livet.

Frykter ny flyktningstrøm

Tyrkia frykter at en ny stor flom av flyktninger skal komme til landet fra Syria som følge av den syriske offensiven i Idlib-provinsen. Det er allerede 3,6 millioner flyktninger og migranter i landet, noe det er økende misnøye med i lokalbefolkningen.

I en serie Twitter-meldinger anklaget president Recep Tayyip Erdogans pressesjef Fahrettin Altun Syrias president Bashar al-Assad for etnisk rensing. Han beskylder ham for å forsøke å drive millioner av syrere ut av Idlib-provinsen.

– Disse menneskene vil prøve å flykte til Tyrkia og Europa. Det er allerede 4 millioner flyktninger i landet vårt, og vi har ikke kapasitet eller ressurser til å slippe inn enda en million, skrev han.

Fått ordre om å tre til side

I Idlib er nærmere én million mennesker fordrevet fra sine hjem de siste månedene, og mange av dem har tatt seg fram til den tyrkiske grensa, som lenge har vært hermetisk lukket.

Tyrkisk politi, grensepoliti og kystvakt har nå fått ordre om å tre til side, ifølge Reuters' kilde.

Hellas og resten av EU frykter en ny strøm av flyktninger fra Syria etter at rundt en million kom seg over fra Tyrkia i 2015 før EU og Tyrkia ble enige om en avtale for å begrense tilstrømmingen.

