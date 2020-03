Det kommer fram i organisasjonen Anti-Defamation Leagues (ADL) årlige rapport « Murder and Extremism in the United States ».

2019 var det sjette verste året for vold utført av høyreekstreme i USA siden 1970, ifølge rapporten. Masseskytingen der 22 ble drept i en Walmart-butikk i El Paso i Texas i august sto for over halvparten av dødsfallene.

Gjerningsmannen Patrick Crusius skal ifølge politiet tilstått å ha skutt målrettet mot mexicanere i butikken.

Kun bombeangrepet i Oklahoma i 1995 og skytingen på nattklubben Pulse i Orlando i 2016 var mer dødelig, ifølge rapporten.

17 angrep

De 42 drapene er fordelt på 17 angrep. Det er ned fra 53 drap i 2018, men opp fra 41 i 2017.

– Dette er en del av en generell trend med stadig mer dødelige angrep fra innenlandsterrorister i USA, heter det i rapporten.

Minst 330 personer har blitt drept av høyreekstreme i USA det siste tiåret – 76 prosent av alle ekstremismetilknyttede drap i landet.

– Dette burde ikke lenger være en overraskelse for noen. Folkevalgte, rettsvesenet og allmennheten er nødt til å erkjenne den farlige og alvorlige trusselen fra voldelige høyreekstreme, sier ADL-sjef Jonathan Greenblatt.

Toppen av isfjellet

– Det er viktig å huske at drapene kun er toppen av isfjellet av det som er ekstremistisk vold i USA. For hver person som blir drept av en ekstremist, blir mange flere såret eller skadd i drapsforsøk og andre angrep, heter det i rapporten.

De fire drapene som ikke ble utført av høyreekstreme, er alle fra samme angrep i New Jersey i desember. Der ble en politimann drept på en gravlund og tre personer i en dagligvarebutikk med kosher-varer.

Myndighetene mener de to gjerningsmennene bak dette angrepet var motivert av et hat mot jøder og rettsvesenet. Begge to hadde bånd til bevegelsen Black Hebrew Israelite Movement, som ifølge rapporten ikke kan plasseres på en høyre-venstre-akse.

Første siden 9/11

En saudiarabisk student, som er anklaget for å ha skutt og drept tre personer på en amerikansk luftforsvarsbase i Florida i desember, antas å ha vært motivert av islamistisk ekstremisme.

Skyteepisoden ser ut til å være det første utenlandske terrorangrepet på amerikansk jord siden 11. september 2001, ifølge rapporten. Gruppen inkluderer ikke angrep utført av utenlandske aktører i USA i sin oversikt.

