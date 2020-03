USA og Sør-Korea utsetter felles militærøvelse

Det melder nyhetsbyrået Yonhap torsdag, som siterer den felles militære ledelsen.

Avgjørelsen ble tatt etter at myndighetene i Seoul kunngjorde at landet er på høyeste beredskapsnivå for viruset.

De felles øvelsene mellom amerikanske og sørkoreanske styrker er utsatt på ubestemt tid, og avgjørelsen kommer samme dag som antall smittede i det sørkoreanske militæret øker til 21, inkludert en offiser i Changwon, melder News1 Korea.

Onsdag ble det bekreftet at også en 23-årig amerikansk soldat stasjonert nær Daegu i Sør-Korea er smittet.