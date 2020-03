Moren til de to barna ble sist torsdag pågrepet på Hawaii etter at hun ikke fulgte en rettsordre om å overrekke sine barn til barnevernet innen 30. januar.

De to barna Joshua (7) og Tylee (17) har vært borte siden september i fjor i den spesielle forsvinningssaken som også inkluderer tre dødsfall og en dommedagssekt.

Nå får et fotografi funnet på iCloud-kontoen til moren Lori Vallow amerikanske etterforskere til å rette blikket mot den 9000 kvadratkilometer store nasjonalparken Yellowstone.

Fotografiet, som er datert 8. september, viser 17 år gamle Tylee som poserer i parken, heter det i rettsdokumenter fra forrige uke, publisert i lokalavisen East Idaho News og gjengitt i flere amerikanske medier, for eksempel New York Post.

– Dette bildet er siste gang vi finner spor av Tylee sammen med Lori Vallow, heter det i rettsdokumentet.



– Vi har ikke funnet noen vitner som kan bekrefte at de har sett Tylee siden 8. september 2019, heter det videre.

Turen til Yellowstone beskrives som en dagstur der Tylee var sammen med sin mor, sin syv år gamle bror Joshua samt en eldre bror, Alex.

Etterforskere vil vente til snøen smelter før de begynner å søke etter den forsvunne 17-åringen i Yellowstone, sier kilder nært etterforskningen til amerikanske CBS News.

Stuet vekk eiendelene til barna

Av rettsdokumentene går det også fram at Joshua sist ble sett 23. september da han var på skolen, Kennedy Elementary School. Dagen etter tok moren kontakt med skolen for å fortelle at hun har tatt sønnen ut av skolen og heretter vil drive hjemmeundervisning.

27. november fant etterforskerne mange av eiendelene til barna stuet vekk i et lagerrom i nærheten av deres hjem i Idaho. Eiendelene inkluderte to tepper med bilder av barna, en ryggsekk med Joshuas inititaler, leker som passer for en ung gutt, vinterklær, diverse andre barneklær, sykler og et fotoalbum.

Flere familiemedlemmer har gitt uttrykk for at 47 år gamle Lori Vallow forandret seg etter at hun ble medlem i en dommedagssekt ved navn «Preparing a People» der også hennes nye ektemann Chad Daybell (51) er medlem.

I februar i fjor søkte Loris forrige ektemann, Charles Vallow, om skilsmisse fra Lori.



I skilsmissepapirene skal han ha skrevet om Loris religiøse tro, blant annet skal hun ha hevdet at hun var «en gud som forberedte sitt folk for Jesu andre oppstandelse i juli 2020» , ifølge nettstedet Insider.

Charles ble senere skutt og drept av Loris bror.

Også niesen er i en kult

Tirsdag skrev NBC News at også niesen til Lori Vallow er medlem i en kult. I rettsdokumenter knyttet til en barnefordelingssak som involverer niesen og niesens eksmann, rettes det sterke beskyldninger mot niesen.

Hennes tidligere ektemann, Brandon Boudreaux, anklager henne for å vite hvor de to forsvunne barna er.

I tillegg hevder at han dommedagskulten har tatt livet av flere av sine medlemmer, både voksne og barn.

Lori Vallow sitter nå i arrest på Hawaii. Kausjonen er satt til fem millioner dollar, tilsvarende rundt 46 millioner norske kroner.

Hun har ifølge NBC anledning til å be om utlevering til Idaho.

