Fant hemmelig dør i det britiske parlamentet

Den lenge glemte 360 år gamle passasjen ble opprinnelig bygget for kroningsbanketten til Karl 2, i 1660-61.

I forbindelse med det storstilte restaureringsarbeidet i parlamentet har historikere gått gjennom 10.000 dokumenter knyttet til bygget, og det var her de fant planene for en dør i korsgangen bak Westminster Hall.

Da de tok panelet på veggene nærmere i øyensyn fant de et bittelite nøkkelhull i messing, som ingen lot til å ha lagt merke til på mange år.

Historikerne henvendte seg til parlamentets låsesmed for hjelp, og han klarte å lage en ny nøkkel og få opp døren. Bak den fant de et lite kammer med steingulv, og en gjenmurt dør på en av veggene. Her fant man også de originale hengslene til to 3,5 meter høye tredører som en gang ledet ut i Westminster Hall, palassets eldste del.

Inngangen til det skjulte kammeret (t.g.), som fører videre til en 360 år gammel passasje. Den hemmelige døren ble bygget i forbindelse med kroningsbanketten for Karl 2. i 1660. Foto: Scanpix/AFP.

Blyant-skriblerier

Det ble også funnet blyant-graffiti etterlatt av to menn som sperret passasjen begge veier i 1851; «Dette rommet ble stengt av Tom Porter, som var veldig glad i Ould Ale».

Generasjoner av politikere har brukt passasjen som adgang til parlamentet, men den ble stengt og skjult bak tykke vegger i Victoriatiden, heter det i en pressemelding fra parlamentet.

Passasjen ble gjenoppdaget for en stakket stund på 50-tallet under reparasjon av bombeskader fra krigen, men ble siden forseglet igjen, dekket av trepanel og glemt frem til i dag.

– Trolig har speakernes (presidentenes) prosesjon kommet denne veien på vei til Underhuset, sier historiker Liz Hallam Smith til BBCNews.

En messingplakett fra 1895 markerer stedet der døren til passasjen en gang befant seg, men man visste nærmest ingenting om den.

Datering av tømmeret i taket over det lille rommet tyder på at trærne ble felt i 1659, noe som samsvarer med beretninger som fastslår at døren ble bygget i 1660-61 for kroningsbanketten til Karl 2. NTB Scanpix/AFP.

70 år gammel lyspære virket



En annen overraskelse for historikerne var at de kunne tenne lys i rommet, med en Osram-lyspære som fortsatt virket etter 70 år. Lysbryteren ble trolig installert under restaureringen på 50-tallet.

Restaureringsprosjektet i parlamentet er ventet å koste 4 milliarder pund (49 milliarder kroner), melder Sky News.

