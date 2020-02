20 drept i voldsomme opptøyer i New Delhi

Seksti personer har skuddskader, opplyser sykehusdirektør Sunil Kumar. Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene, som har stiftet branner og gått løs på kjøretøy og bygninger.

Blant annet ble det satt fyr på en moské i byen. En høyttaler på toppen av minareten ble revet av og erstattet med et religiøst hinduflagg og et indisk flagg.

Lokale myndigheter har tatt til orde for portforbud og at militære styrker blir satt inn.

Volden omtales som den verste i byen på flere tiår. De brøt ut under USAs president Donald Trumps besøk i landet tidligere i uken, da motstandere og tilhengere av en omstridt ny statsborgerskapslov støtte sammen.

Siden har de fått et mer sekterisk preg, og det er ifølge BBC kommet meldinger om at folk er blitt angrep på grunnlag av sin religion.

Den omstridte loven åpner for at alle innvandrere som kommer fra land der de risikerer religiøs forfølgelse, kan få statsborgerskap – bortsett fra muslimer. Det tolkes som en del av statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske agenda. Kritikere hevder at Modi vil marginalisere det sekulære landets 200 millioner muslimer.