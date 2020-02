Video ryster USA: Seksåring lagt i jern av politiet

Det var på en barneskole i Florida i USA at den seks år gamle jenta ble pågrepet og ført ut i politibilen av to politibetjenter, skriver lokalavisa Tampa Bay Times.

Årsaken var at hun tidligere på dagen skal ha vært utagerende, sparket og slo ansatte på skolen. Da politiet kom hadde hun derimot roet seg ned og satt på en stol mens en av de ansatte leste en historie for henne.

– Hjelp meg

Kroppskameraet på politimannen fanget opp hendelsen, som skjedde i september. Der kan man høre jenta gråte mens hun ber dem om å ikke bli lagt i jern - uten at noen av de ansatte ved skolen griper inn (se videoen øverst i saken). Jenta ble påført strips.

— Hjelp meg, hjelp meg, vær så snill, skriker hun i videoen mens hun ber politiet om å «gi henne en sjanse til».

Da hun kom til en ungdomsanstalt skal de ha tatt både bilde og fingeravtrykk av jenta, som ble siktet for mishandling. Dagen etter skal påtalemyndighetene derimot ha droppet siktelsen. Det er jentas advokat som har fått frigjort videoen fra politiets kroppskamera.

Spøkte med seksåringens alder

Etter å ha ført jenta til politibilen, skal politimannen med kroppskamera ha pratet med flere skoleansatte. De ansatte spurte ham hvor gammel den yngste personen han har arrestert var.

– Syv er det yngste. Hun er åtte, er hun ikke?

– Nei, hun er seks, svarer de ansatte

– Seks?! Da har hun slått rekorden!, utbrøt mannen. Han har nå mistet jobben.

Ble sparket

Grunnen til avskjedigelsen var blant annet fordi han ikke hadde bedt om tillatelse fra en overbetjent før pågripelsen. I Florida er det ingen nedre aldersgrense på hvem man kan arrestere, og mannen har utført flere omstridte pågripelser av små barn, inkludert en annen seksåring samme dag.

Jentas bestemor sier til avisa at hun håper at de nå vil endre loven slik at det blir ulovlig å pågripe barn under 12 år. Hun sier videre at hun er redd for hvilke følger hendelsen vil få for barnebarnet.

Etter hendelsen har jenta byttet til en privatskole da hun ikke ønsket å gå på en skole som har betjenter på skoleområdet.