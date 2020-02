Bygde hjemmelaget rakett for å bevise at jorda er flat - døde da raketten krasjet

– Våre tanker og bønner går til Mike Hughes familie og venner i denne tunge tiden. Det var alltid hans drøm å gjennomføre denne oppskytingen, og vi var der for å dokumentere reisen hans, skriver TV-kanalen Science Channel i en uttalelse.

Kanalen var i gang med å lage en serie kalt «Homemade Astronaut», der de blant annet fulgte Mike Hughes, da ulykken skjedde lørdag.

Ifølge nettsiden til Discovery Channel hadde Hughes og en medhjelper bygget en dampdrevet rakett i håp om at den skulle bringe Hughes 1,5 kilometer opp i luften.

Planen var senere å utvikle en rakett som ville ta ham 100 kilometer opp i luften, til der vår atmosfære møter verdensrommet, skriver Discovery Channel.

Et tidligere forsøk på å skyte seg selv opp i en dampdrevet rakett endte med krasjlanding. I mars 2018 skrev blant annet ABC Nyheter at Mike Hughes kom seg 500 meter opp i luften med sin hjemmelagede rakett, før den deretter krasjlandet nær byen Amboy i Mojaveørkenen, øst for Los Angeles.

Hughes slapp den gang unna med kun lette skader.

Det fatale krasjet lørdag ettermiddag, amerikansk tid, skjedde nær Highway 247 i Barstown i California, skriver CNN.

Amerikanske myndighetene har ikke formelt identifisert Mike Hughes, men sier i en uttalelse at en mann ble erklært død etter at en rakett krasjet i ørkenen kort tid etter oppskyting.

Hughes var blitt kalt tulling både for å bygge rakett og for å hevde at jorda er flat. I forkant hadde Hughes gått høyt ut og slått fast at målet med prosjektet var å bevise at jorda er flat.

