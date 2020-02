FN: Over 10.000 sivile drept eller såret i Afghanistan i 2019

Dette er sjette år på rad hvor over 10.000 mennesker er blitt såret eller drept i Afghanistan, viser tallene som FN la fram lørdag. Det er imidlertid en nedgang på 5 prosent i 2019 fra året før.

Over 100.000 er drept eller såret siden FNs spesialutsending til Afghanistan (UNAMA) i 2009 begynte å dokumentere disse tallene.

En avtale mellom USA og Taliban om å redusere voldsbruken i Afghanistan i én uke trådte i kraft ved midnatt natt til lørdag lokal tid.

– Det er helt nødvendig at alle parter benytter denne anledningen til å stanse kampene. Fred er langt på overtid. Sivile liv må beskyttes, og innsatsen for fred er i gang, sier UNAMA-sjef Tadamichi Yamamoto.

Avtalen mellom USA og Taliban ses på som en test av Talibans forpliktelse til fred. Dersom den overholdes, er planen å undertegne en avtale i slutten av februar som antas å omhandle tilbaketrekking av amerikanske soldater.

Ifølge UNAMAs rapport sto Taliban for den største andelen sårede eller drepte sivile, med 47 prosent. IS sto for 12 prosent.

28 prosent ble såret eller drept av regjeringsvennlige styrker, mens sikkerhetsstyrkene sto for 16 prosent og internasjonale styrker 8 prosent.