FN slår alarm om masseflukt i Burkina Faso

Over 4.000 mennesker flykter nå hver eneste dag fra hjemmene sine i Burkina Faso, som ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har blitt et episenter i den stadig tilspissede konflikten i Afrikas Sahel-region.

Burkina Faso grenser i nord til Mali og Niger. De nordlige delene av landet er tilholdssted for militante islamister som regelmessig angriper sivilbefolkningen.

– Mennesker som flykter fra volden, forteller hvordan militante grupper angriper landsbyene og dreper, voldtar og plyndrer, sier UNHCRs talsmann Andrej Mahecic.

Kritisk

Burkina Faso er et av verdens fattigste land der over halvparten av de rundt 20 millioner innbyggerne lever under fattigdomsgrensa, hver tredje kan lese og skrive og den gjennomsnittlige levealderen er på rundt 60 år.

UNHCR og andre hjelpeorganisasjoner sliter med å nå de stadig flere internflyktningene med nødhjelp som følge av sikkerhetssituasjonen og har også vansker med å danne seg full oversikt over omfanget. Situasjonen for mange av flyktningene er derfor kritisk.

IS og al-Qaida

Flere av opprørsgruppene i Sahel-området har sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS eller til terrornettverket al-Qaida.

Da FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, besøkte Burkina Faso tidligere i måneden, advarte han mot utviklingen.

– Vi må intervenere i Sahel før denne krisen blir helt uhåndterbar, sa Grandi.

I 2019 ble minst 1.300 sivile drept i målrettede angrep i Burkina Faso, over sju ganger så mange som året før, ifølge Armed Conflict Location and Event Data Project.

Hittil i år er over 300 drept i angrep fra antatte islamister i landet.

Angrep kirke

Senest i forrige uke ble 24 mennesker drept i et angrep mot en kirke i byen Pansy, rett ved grensa til Niger. Angriperne skilte ifølge øyenvitner mennene fra kvinnene, for så å drepe dem.

To uker tidligere ble rundt 20 sivile drept i et lignende angrep i byen Bani i Seno-provinsen. Også dette angrepet antas militante islamister å ha stått bak.

I den siste helgen i januar ble 50 menn drept i Silgadji i Soum-provinsen, og uken før ble 36 sivile drept i et angrep mot to landsbyer nord i landet.