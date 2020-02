Kraftig økning i nye smittetilfeller i Sør-Korea

Lørdag opplyste myndighetene i Sør-Korea om 229 nye smittetilfeller. Dermed er 433 personer smittet, noe er over en femdobling siden torsdag.

Minst 95 av de smittede var pasienter eller ansatte ved et psykiatrisk sykehus i byen Cheongdo, de fleste pasienter.

Til sammen to personer i Sør-Korea er døde som følge av virussykdommen etter et nytt dødsfall lørdag. Begge var pasienter ved sykehuset.

Krisetilstand

Blant de smittede i landet er også over 200 medlemmer av den kristne Shincheonji-sekten. Sekten er svært aktiv i storbyen Daegu, men også i nærliggende Cheongdo, som er fødestedet til sektens grunnlegger.

Ifølge myndighetene er 9.300 medlemmer av sekten nå enten i karantene eller blitt bedt om å holde seg hjemme.

(Saken fortsetter under)

Mange av tilfellene i Daegu knyttes til en kirke som tilhører den kristne Shincheonji-sekten. Bildet er tatt ved kirken torsdag. Foto: AP/NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Sørkoreanske myndigheter har erklært krisetilstand i Daegu grunnet spredningen av viruset. Ordføreren i byen, Kwon Young-jin, har oppfordret byens 2,5 millioner innbyggere til å holde seg innendørs.

Les også: Ytterligere 109 døde av covid-19-viruset i Kina

Virusfrykt i Italia

To personer i Italia er nå døde som følge av virussykdommen. Fredag bekreftet italienske myndigheter at en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet var død. Dagen etter kom beskjeden om at en kvinne er død i Lombardia-regionen.

Tallet på smittede har steget til 29, de fleste i Lombardia.

(Saken fortsetter under)

Nye senger rulles inn på sykehuset i Codogno i Nord-Italia hvor pasienter smittet med koronaviruset fra Kina er innlagt. Foto: Luca Bruno / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg.

Italias helseminister har også lagt ned forbud mot alle offentlige tilstelninger – som karnevalsfeiring, gudstjenester og idrettsarrangementer, i opptil en uke.

Flere tilfeller i Japan

Også i Japan øker antall smittede. Åtte personer er nå diagnostisert med viruset på øya Hokkaido nord i Japan, ifølge den japanske kringkasteren NHK.

Medregnet de over 630 smittede passasjerene om bord i cruiseskipet Diamond Princess, er totalt 755 personer i Japan smittet av det nye koronaviruset.

Til sammen tre personer i Japan har omkommet som følge av viruset.

Mens Sør-Korea er landet som er hardest rammet etter Kina, er utbruddet på Diamond Princess er det største utenfor Kina, med passasjerer fra 50 ulike land.

(Saken fortsetter under)

Over 750 personer er smittet av det nye koronaviruset i Japan, deriblant over 630 passasjerer om bord i cruiseskipet Diamond Princess. Foto: AP / Eugene Hoshiko / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Valg i Iran

Også i Iran har det vært en økning i smittetilfeller denne uken. Lørdag var det meldt om til sammen 28 smittede. Fem av dem er døde.

Fredag gikk iranerne til stemmeurnene for å velge nasjonalforsamling. Flere var iført ansiktsmasker, og apotek ble tomme for masker og hånddesinfeksjonsmiddel på valgdagen.

Over 2.300 døde i Kina

Kinesiske myndigheter opplyser lørdag at tilsiget av nye smittetilfeller i Kina er fallende. Antallet nye smittetilfeller er 397. Tallet på nye tilfeller var til sammenligning 889 fredag.

Tallet på døde fra det nye koronaviruset i Kina har imidlertid steget til 2.345 etter ytterligere 109 dødsfall. Flesteparten av de nye dødsfallene var i Hubei-provinsen, opplyser myndighetene.

Det totale antallet smittede personer i Kina er nå over 76.000.

Les også: Når 1,5-gradersmålet er utenfor rekkevidde, må Norge tilpasse seg

Første dødsfall i Italia

Fredag ble det første dødsfallet som følge av covid-19-viruset bekreftet i Italia, opplyser italienske helsemyndigheter. Den omkomne er en 78 år gammel mann fra Veneto-regionen nordøst i landet.

Mannen ble innlagt på sykehus for ti dager siden grunnet annen sykdom. Han døde fredag.

Mannen hadde fått påvist covid-19-viruset i en foreløpig test.