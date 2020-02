New York-skyskraper risikerer å miste 20 etasjer

New York har regler for hvor tett høye skyskrapere kan stå, det skal være et visst forhold mellom størrelsen på eiendommen og høyden til skyskraperen.

Disse reglene har entreprenørene i økende grad klart å omgå ved å slå sammen eiendommer som opprinnelig ikke hører sammen, til kompliserte geometriske figurer, som til sammen oppfyller kravene til størrelsen på arealet. Dermed kan de bygge mye høyere enn tomta normalt sett tillater.

To private interessegrupper, Committee for Environmentally Sound Development og Municipal Art Society of New York har fått nok. (Navnene kan grovt sett oversettes til «Komiteen for fornuftig utvikling» og «Det kommunale samfunnet for bykunst»).

Flere politikere støtter kritikere, blant annet lederen av justiskomiteen i Representantenes hus, Jerry Nadler (D).

– Sjokkerende

De har gitt utbyggeren av 200 Amsterdam Avenue kraftig motstand i flere runder med klager til plan- og bygningsmyndighetene og i rettssalen. Nå har de fått sin første store seier. Høyesterett i delstaten New York har kommet fram til at skyskraperen, som per nå er på 52 etasjer, må miste minst 20 etasjer for å være i tråd med regelverket, skriver Curbed New York og West Side Rag. Den er per i dag over 200 meter høy.

En talsmann for utbyggerne, SJP Properties og Mitsui Fudosan America, kaller avgjørelsen for «et sjokkerende tap for New York og deres innbyggere» og at avgjørelsen «trosser mer enn 40 års presedens i byens plan- og byggpraksis», spesielt med tanke på at avgjørelsen berøren en bygning som allerede er oppført.

Fra 24 millioner kroner

Motstandere har forsøkt å stoppe oppføringen flere ganger, men tapte i ankeorganet til plan- og bygningsmyndighetene. Imens gikk byggingen sin gang og de 112 leilighetene er allerede lagt ut for salg, med priser fra 24 millioner til 371 millioner kroner med dagens kronekurs. Størrelsene varierer mellom 120 og 434 kvadratmeter.

Nå sier retten at myndighetene ikke har gjort jobben sin og at tillatelsen skal tilbakekalles. De mener tomta er «gerrymandered», ikke helt ulikt måten lokalpolitikere vedtar å flytte valgkretsgrensene på, for å øke sjansen til å bli gjenvalgt.

Kan få konsekvenser

Utbyggerne får liten sympati hos klagerne, som mener utbyggerne har ignorert alle tegn på at bygningen er ulovlig.

Saken kan fortsatt ankes til New Yorks ankedomstol, og deretter til USAs Høyesterett i Washington.

Saken kan ha virkning for enda en superhøy og blyanttynn bygning under oppføring ved 430 East og 58th Street, der naboene klager på at de mister utsikten til fordel for milliardærer som ikke engang kommer til å bo der selv.

Ikke noe å si på utsikten, hvis du har noen titalls millioner liggende. Foto: Elkus Manfredi Architects / SJP Properties / Mitsui Fudosan America

