EU-lederne ble ikke enige om nytt langtidsbudsjett

Toppmøtet er over etter 28 timer, bekreftet EU-president Charles Michel fredag kveld.

– Vi arbeidet svært hardt for å komme fram til en avtale om det neste budsjettet. Dessverre måte vi innse at det ikke var mulig å komme fram til en avtale. Vi behøver mer tid, sa Michel.

Det resultatløse forsøket på å bli enige om nytt langtidsbudsjett bekymrer EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun frykter at EU-programmer må settes på vent som følge av manglende enighet om finansiering.

– Vi er presset på tid. sier Ursula von der Leyen.

Ikke uventet

Da EU-landenes ledere satte seg rundt møtebordet torsdag, var de ikke engang enige om hvor stort det neste langtidsbudsjettet skulle være.

Mens skatter og avgifter er den viktigste inntektskilden på et vanlig statsbudsjett, dekkes EU-budsjettet av det medlemslandene betaler inn. Hva som er et passende beløp, er det ikke lett å få 27 EU-land til å bli enige om.

– Motsetningene var fortsatt for store til at vi kunne bli enige om en avtale, konstaterte Tysklands statsminister Angela Merkel fredag kveld.

Noen dato for et nytt toppmøte er ifølge henne ikke satt, men det ventes at stats- og regjeringssjefene vil samles igjen om noen uker.

– Vi får komme tilbake til det, sa Merkel.

Hull etter britene

Årets budsjettforhandlinger har vært ekstra tøffe som følge av at Storbritannia, som har vært EUs nest største økonomi, forlater unionen. Det innebærer et hull EU-budsjettet på mellom 600 og 750 milliarder kroner, som må dekkes inn ved kutt eller høyere bidrag fra de gjenværende medlemslandene.

EU-president Charles Michels siste forslag innebar at de gjenværende 27 medlemslandene skal bidra med 1,074 prosent av brutto nasjonalinntekt. Det mener flere av landene er i meste laget.

Danmark, som sammen med Sverige, Nederland og Østerrike er kjent som de nøysomme fire, mener i likhet med Tyskland at det holder med 1 prosent.

De samme fem landene, som alle betaler inn mer enn de får igjen, har hittil fått «avslag i prisen» på sine bidrag. EU-presidenten vil redusere disse rabattene over tid, mens noen vil fjerne dem helt.