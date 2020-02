Den føderale administrative domstolen har kommet fram til at de Jägermeister-glade forbrukere forbinder korset på flaska i større grad med selve produktet, enn den kristne Åpenbaringen, skriver Swissinfo.

Dette til tross for at hele logoen har faktisk et kristent opphav. Det glødende korset på den grønne bakgrunnen over hodet til en hjort handler om historien til biskopen i Liège, den hellige Hubertus (656 - 709).

Belgieren Hubertus ble etter legenden lidenskapelig opptatt av jakt etter at kona hans døde under barnefødsel. Han forsømte ofte sine religiøse plikter.

På selveste langfredag morgen, mens han var i skogen, dukket det opp en hjort med et glødende kryss mellom gevirene. En himmelsk stemme ba ham komme tilbake til sine gudfryktige oppgaver.

Hjorten skal også ha lært Hubertus til å ha mer respekt for dyrene og anerkjenne dem som Guds skapninger med egenverdi, som ikke skal plages unødig, og det skal kun felles eldre dyr og dyr uten avkom.

Domstolen kom fram til at selv om logoen brukes intensivt for å promotere produktet, så har bruken svekket den religiøse betydningen over tid, og det er liten sannsynlighet for å støte noen.

Derfor kan selskapet fortsatt bruke logoen i reklamer, og bruke den i markedsføringen på andre produkter, som kosmetikk og underholdningsprodukter. Tillatelsen ble forsøkt stoppet av Det sveitsiske instituttet for immaterialrettigheter.