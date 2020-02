Drapsmann henrettet i Tennessee

58 år gamle Nicholas Sutton ble erklært død klokka 19.26 torsdag kveld i fengselet i Nashville.

Han ble dømt til døden i 1986 for å ha drept en medfange under en krangel om en narkotikahandel. Han satt i fengsel for å ha drept sin bestemor og to andre personer da han var 18 år gammel.

Flere medlemmer av ofrenes familier og ansatte i fengselsvesenet oppfordret guvernør Bill Lee til å sette til siden dødsdommen ettersom han ifølge dem var rehabilitert og var blitt et annet menneske i de 40 årene han hadde vært i fengsel. Men Lee avviste oppfordringen.