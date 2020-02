FN: Over 100.000 sover ute i Syria

– Barske vinterforhold forverrer ytterligere lidelsene for disse sårbare menneskene som flyktet fra sine hjem for å unnslippe vold, heter det i en uttalelse fra FNs nødhjelpskontor OCHA torsdag.

Den største masseflukten i den ni år lange krigen i Syria utspiller seg midt på vinteren. Stadig er det kuldegrader, og det er snø i flere distrikter.

Rundt 900.000 sivile er drevet på flukt nordvest i Syria siden regjeringens siste offensiv mot opprørerne startet i desember.

– De fleste av dem har blitt fordrevet en rekke ganger gjennom ni år med konflikt, sier FN.

Krever våpenhvile

I nødhjelpskontorets siste oppdatering heter det at rundt én av fem av de nye internflyktningene ikke har skikkelig tak over hodet.

– Nesten 170.000 av de menneskene som nylig er fordrevet, antas å bo ute eller i uferdige bygg, sier FN.

Leirene der noen av dem har søkt tilflukt, er presset til det ytterste. Mange familier har satt opp telt på steder uten noen som helst tilgang til grunnleggende tjenester som latriner.

FNs nødhjelpskoordinator advarte tidligere i uka om at en våpenhvile er nødvendig for å avverge en humanitær katastrofe av et omfang ulikt noe annet så langt i Syria-krigen.

Russland blokkerte resolusjon

I en avstemning i FNs sikkerhetsrådet sent onsdag, blokkerte Russland som ventet en resolusjon med krav om våpenhvile nordvest i Syria.

Med støtte fra russiske kampfly har den syriske regjeringen og alliert milits rykket inn mot den væpnede opposisjonens siste bastion.

Kampene raser på flere fronter. Med knipetangmanøver rykker Bashar al-Assads styrker stadig lenger inn i Idlib fra sør og fra Aleppo-provinsen i øst, mens opprørerne presses tilbake i en stadig krympende enklave.

Samtidig tvinges de anslagsvis 3 millioner menneskene som bor i området inn i et stadig mindre og tett befolket område nær grensa til Tyrkia.

Tyrkiske soldater drept

Den tyrkiske hæren har de siste ukene sendt flere soldater og kjøretøy over grensa for å kjempe sammen med opprørerne mot Assads styrker.

Torsdag brøt det på ny ut kamper mellom tyrkiske og syriske styrker, en alvorlig opptrapping som fører til økt frykt om en større konflikt mellom de to nabolandene. Tyrkisk-støttede opposisjonsstyrker gikk til angrep på syriske regjeringsstyrker ved den strategisk viktige byen Saraqeb, og russiske bombefly kom syrerne til unnsetning.

To tyrkiske soldater drept i flyangrep, ifølge forsvarsdepartementet i Ankara, som hevder de slo tilbake med artilleriangrep som drepte opptil 50 syriske soldater.

Ber Tyrkia åpne grensa

Samtaler mellom Tyrkia og Russland brøt sammen tidligere denne uka. Tyrkias president lover et nært forestående tyrkisk angrep på Assads styrker med mindre de trekker seg ut fra Idlib. Russland krever på sin side at Nato-landet umiddelbart slutter å støtte og væpne opprørerne.

FN har bedt Tyrkia ta inn flere flyktninger og peker på at krisen er ekstrem.

Tyrkia er fra før det landet i verden som huser flest syriske flyktninger. 3,6 millioner syrere har flyktet til nabolandet, som har stengt grensa for flere.

Macron fordømmer

Frankrikes president fordømmer den syriske regjeringens offensiv.

– Man har IS-krigere, stridende og terrorister som må bekjempes, men nå angripes også sivile og bistandsfolk og helsesentre, og jeg vil på det sterkeste fordømme det som foregår i Idlib, sa Emmanuel Macron torsdag.

– I dag og denne uken pågår ett av de verste humanitære dramaene, sier presidenten om forholdene nordvest i landet.