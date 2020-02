En av de store diskusjonene i vitenskapen om dinosaurer, har vært om de var kaldblodige, slik som slanger og fisker, eller varmblodige som pattedyr og fugler.

Det har betydning for hvordan vi tror dinosaurene levde og oppførte seg.

Tradisjonelt har dinosaurene blitt sett på som trege, kaldblodige dyr som skiftet kroppstemperatur etter omgivelsene.

Kaldblodige dyr har noen fordeler. Når det er kaldt kan de ligge stille og spare på kreftene. De trenger ikke bruke energi på å holde en konstant temperatur.

En krokodille trenger derfor langt mindre å spise enn en løve, og kan leve i opp til et halvt år uten mat.

Men krokodiller, øgler og andre reptiler klarer ikke opprettholde en høy energiproduksjon som er nødvendig for å være i mye aktivitet, som å løpe over lange avstander.

Hva med dinosaurer? En fersk studie gir nye bevis for at dinosaurer hadde varmt blod.

– Dinosaurer er på et evolusjonært punkt mellom fugler, som er varmblodige, og reptiler som er kaldblodige, sier Robin Dawson, en av forskerne bak den nye studien som er publisert i Science Advances.

– Resultatene våre peker mot at alle store grupper av dinosaurer hadde varmere kroppstemperatur enn omgivelsene, sier Dawnson i en pressemelding fra Yale University.

Les også: Dette er en 100 millioner år gammel dinosaur-lus

Egg som termometer

Forskerne undersøkte fossilerte eggeskall fra tre typer dinosaurer.

Ved å se på hvordan oksygen- og karbonatomer i eggene var ordnet, kunne forskerne finne ut hvilken kroppstemperatur moren hadde når eggene ble laget.

– Egg fungerer som eldgamle termometere fordi de ble formet inni dinosaurene, sier Pincelli Hull, førsteamanuensis ved Yale University og en av forskerne bak studien til CNN.

Forskerne analyserte også skjell fra kaldblodige virvelløse dyr fra de samme plassene som dinosaur-eggene ble funnet. Det bidro til at de kunne estimere hva temperaturen hadde vært i det lokale miljøet.

Bildet viser et rekonstruert Maiasaura-rede ved Natural History Museum of London. (Foto: Drow male, CC BY-SA 4.0)

Varmere enn omgivelsene

Forskerne fant ut at de tre dinosaurtypene hadde kroppstemperaturer som var 3 til 15 grader høyere enn omgivelsene.

En flokk dinosaurer ved redene sine. (Illustrasjon: Pavel Riha, CC BY-SA 3.0)

Dinosaurene var fra forskjellige slekter. Det er bred enighet om at tobeinte rovdinosaurer med fjær er i slekt med fugler, og at disse var varmblodige. Resultatene i studien peker mot at to andre grupper av dinosaurer også var det.

Maiasaura var en stor nebbdinosaur. Analysen av eggeskallene viste at den hadde en indre temperatur på 44 grader. Tre eggprøver fra Troodon, en liten rovdinosaur, viste en kroppstemperatur på mellom 27 og 38 grader.

Det siste egget fra Romania var trolig lagt av en dverg titanosaur, en liten langhals. Den hadde en indre temperatur som var omtrent lik som mennesker.

De tre eggprøvene fra den lille rovdinosauren Troodon, viste imidlertid at den hadde en temperatur på 27, 28 og 38 grader. Det kan bety at den ikke var helt varmblodig. Den kan ha hatt mulighet til å senke temperaturen for å spare energi, slik flere fugler og pattedyr også kan, sier Dawnson til NewScientist.

Resultatene peker i samme retning som en studie fra 2015. Da gjorde forskere samme type analyse av egg fra en stor langhals, Titanosaurus og en liten Oviraptor. Analysen viste at de hadde en kroppstemperatur på 38 og 32 grader, skrev New Scientist.

Les også: Her er mini-stamfaren til Tyrannosaurus Rex

Dinovarme

– Å forstå disse kjempene fra det jordiske riket har vært i front for vitenskapen i et århundre, og det betyr virkelig noe om de er kald- eller varmblodige. Det endrer hvor aktive vi tror de var og hvordan de ville ha samhandlet med miljøet, sier Pincelli Hull.

I 1960 fant forskere spor etter dinosaurer på Svalbard. Inntil da hadde ekspertene trodd at dinosaurer levde i sumper i tropene, fordi de måtte det for å holde varmen. Men så ble det altså klart at dinosaurer hadde levd i områder hvor det var forskjell på sommer- og vintertempretaurene.

Maiasaura var en planteetende nebbdinosaur. Navnet betyr «God mor reptil». Den ble oppdaget i 1978 og fikk navnet fordi funnet var det første beviset på at noen dinosaurer tok vare på sine små etter de var klekket. (Foto: Maiasaura i DinoPark Košice/ DinoTeam, CC BY-SA 4.0)

Maiasaura var en planteetende nebbdinosaur. Navnet betyr "God mor reptil". Den ble oppdaget i 1978 og fikk navnet fordi funnet var det første beviset på at noen dinosaurer tok vare på sine små etter de var klekket.

Dette, og funnet av tilsynelatende veldig aktive dinosaurer, endret det folk trodde om kjempene. I dag er det funnet dinosaurer over hele kloden.

Og om de var kaldblodige eller varmblodige, det er det ikke lenger særlig uenighet om, sa Jørn Hurum nylig til forskning.no. Han er paleontolog ved Naurhistorisk museum og ekspert på mesozoikum - dinosaurenes tidsalder.

– Vi kaller det dinovarme, de er så svære at de holder en jevn temperatur. De har kanskje ikke en forbrenning som minner akkurat om vår, med de produserte sin egen varme, sa Hurum.

Nå tror forskere at alle små rovdinosaurer hadde fjær. Og det er også funnet fjær hos enkelte planteetere.

– Det er en grunn til å ha dunjakke, det er ikke fordi etterkommerne skulle begynne å fly om noen millioner år, det var for å holde varmen, sa Hurum.

Les også: Dinosaurer før og nå: Fra late øgler til fjærkledde atleter

Referanse:

Robin R. Dawson, m. fl: « Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermoregulation in Dinosauria», Science Advances, 14. februar 2020.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.