Tre personer dømt for å ha stjålet 100 kilos gullmynt

Politiet har ikke funnet den canadiske gullmynten «Big Maple Leaf» som ble stjålet fra Bode-museet i Berlin i mars 2017. Påtalemyndigheten tror mynten enten er delt opp, smeltet om eller fraktet til utlandet. Mynten har en pålydende verdi på 1 million canadiske dollar, men den reelle verdien er langt høyere.

En 21-åring og en 23-åring er dømt til fire år og seks måneders fengsel, mens en 21 år gammel sikkerhetsvakt ved museet er dømt til tre år og fire måneder. En fjerde tiltalt ble frikjent på alle punkter.

En overvåkingsvideo fra museet viste tre menn med mørke hettegensere, skjerf og baseballuer som brøt seg inn gjennom et vindu. De brukte øks til å knuse glassmonteren mynten var i. Deretter brukte de et tau og en treplanke for å heise mynten ut av museet, og en trillebår til å frakte mynten til en bil i nærheten.

De dømte har tilknytninger til Remmo-klanen. Familien flyktet fra Libanon til Tyskland på 80-tallet og er kjent for å være involvert i organisert kriminalitet, ifølge politiet.