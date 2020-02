President Duque sterkt imot abortforslag i Colombia

Lovforslaget vekker sterke følelser i det latinamerikanske landet. Presidenten legger ikke skjul på hvor han står.

– Jeg er for liv. Jeg mener livet starter ved unnfangelsen, sa Duque onsdag.

Uttalelsen kom i kjølvannet av et forslag om å tillate abort de første 12 til 16 ukene av svangerskapet, et kontroversielt lovforslag som skal debatteres og stemmes over i forfatningsdomstolen i landet 26. februar.

Loven trenger minst fem av ni stemmer for å bli vedtatt.

Tre unntak i dag

Per i dag kan kvinner i Colombia kun avslutte et svangerskap i tre tilfeller: Ved graviditet som følge av voldtekt eller incest, hvis det er påvist tilstand hos fosteret som vil få dødelig utfall, eller hvis graviditeten utgjør en fare for morens fysiske eller mentale helse.

– Å gå bort fra disse tre tilfellene virker for meg en veldig grov endring for det colombianske samfunnet. Jeg tror at å gå vekk fra dette ville bli svært vanskelig, sier Duque.

Uventet dreining

Det var advokat Natalia Bernal Cano som i fjor gikk til forfatningsdomstolen og hevdet at abortloven er grunnlovsstridig, og at en dom var ventet i mars. Onsdag kom en uventet vending i saken da forfatningsdomstolsdommer Alejandro Linares Cantillo sendte inn et lovforslag der han ber sine dommerkolleger vurdere muligheten for å tillate abort de første 12–16 ukene av svangerskapet.

Forslaget ble vel mottatt av kvinnerettsgrupper og menneskerettighetsaktivister.

I Latin-Amerika er det kun på Cuba, i Uruguay, i Puerto Rico og i Mexico by at fri abort er legalisert de første ukene av svangerskapet. I noen land er abort helt forbud, og i El Salvador kan kvinner fengsles også for spontanabort.

