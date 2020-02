USA advarer Republika Srpska mot løsrivelse

Den amerikanske utsendingen Eric Nelson møtte Dodik onsdag og understreket at USA forventer intet mindre enn full respekt for Dayton-avtalen, som fikk slutt på den brutale krigen i Bosnia på 1990-tallet som kostet rundt 100.000 mennesker livet.

De bosniske serberne trakk i forrige uke tilbake sin støtte til de sentrale institusjonene som de deler med de bosniske muslimene og bosniske kroatene under en krangel om dommere. Serberne vil ha bort alle utenlandske dommere fra landets forfatningsdomstol.

At utenlandske dommere er med i domstolen, foruten at landet er delt i den serbiske Republika Srpska og en muslimsk-kroatisk føderasjon, var et viktig ledd i Dayton-avtalen som USA bidro til å mekle fram. Domstolen består av tre utenlandske dommere, sammen med to bosniaker, to kroater og to serbere.

Dodik, som er Bosnias medpresident, sa tidligere onsdag at blokaden av institusjonene står ved lag, og at han allerede har stanset 30 kjennelser etter at folkeforsamlingen i Srpska mandag krevde reform av domstolen, som de mener er anti-serbisk.

Dodik har vært på USAs svarteliste siden 2017 på grunn av anklager om at han legger hindringer i veien for Dayton-avtalen. I forrige uke sa han at ingen skal få hindre at Republika Srpska river seg løs.