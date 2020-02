Syriske hjelpeorganisasjoner frykter at mange flere liv vil gå tapt hvis ikke verdenssamfunnet presser fram en våpenhvile og trapper opp hjelpen til flyktningene.

Rundt 900.000 mennesker har søkt tilflukt i områder som fortsatt er kontrollert av opprørere, samtidig som syriske regjeringsstyrker rykker fram og gjenerobrer det ene området etter det andre i de to provinsene Idlib og Aleppo.

– De flykter på jakt etter trygghet bare for å dø som følge av ekstreme værforhold og mangel på ressurser, framholdt Syrias allianse for hjelpeorganisasjoner (SNA) under en pressekonferanse i Istanbul onsdag.

FN ber om våpenhvile

Appellen kommer dagen etter at FNs generalsekretær António Guterres ba om en umiddelbar våpenhvile nordvest i Syria. En rekke internasjonale hjelpeorganisasjoner har denne uken også slått alarm om de ekstreme forholdene som flyktningene lever under, og som har ført til at flere barn har dødd som følge av mangel på varme og husly.

Både kaldt vær og manglende ressurser bidrar til de elendige forholdene som mange av flyktningene nå lever under. Aller størst mangel er bosteder som gir beskyttelse mot kulden.

De syriske hjelpeorganisasjonene anslår at det i første omgang trengs 3,1 milliarder kroner for å dekke det store behovet for rent vann, mat og telt. I tillegg ber de om 2,6 milliarder kroner for barn i skolealder på flukt.

De ber også de krigførende partene om å sikre trygg adgang for hjelpearbeidere til området.

Tyrkiske trusler

Samme dag truet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan igjen med å iverksette en motoffensiv mot syriske regjeringsstyrker innen slutten av februar.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truer med en militæroffensiv i Idlib hvis regimet ikke trekker seg unna de tyrkiske stillingene på syrisk side av grensen. Landet har sendt store forsterkninger til nabolandet. Foto: Burhan Ozbilici / AP

– En operasjon i Idlib er på trappene, sa Erdogan til partifeller i den tyrkiske nasjonalforsamlingen onsdag.

– Vi teller ned, vi kommer med våre siste advarsler, la han til.

Erdogan krever at regimet trekker seg tilbake og holder seg unna de tyrkiske stillingene nordvest i Syria. Tyrkia har de siste årene gjennomført flere militæroperasjoner i Syria og har som mål å opprette en flere kilometer bred buffersone langs hele den syriske grensen.

Russisk advarsel

Russland, som støtter de syriske regjeringsstyrkene med bombefly, advarer Tyrkia mot å gå til angrep.

– Hvis vi snakker om en operasjon mot de legitime myndighetene i den syriske republikken og den syriske republikkens væpnede styrker, vil dette selvfølgelig være det verst tenkelige scenarioet, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Tyrkia forsøker å få Russland til å presse det syriske regimet til en ny våpenhvile i området. Landet har allerede tatt imot 3,7 millioner syriske flyktninger og har fram til nå holdt grensen til Syria stengt.

Tyrkia og Russland holdt onsdag et nytt møte om situasjonen i Moskva, men uten resultat.

– Dessverre greide vi ikke å oppnå resultatet vi ønsket under forhandlingene i landet vårt og i Russland, samt på bakken, sier Erdogan og legger til at forhandlingene i Moskva fortsetter.

Bomber sykehus

Over 400 sivile er drept siden regjeringsoffensiven ble kraftig trappet opp i desember, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Både Russland og det syriske regimet anklages for å ha angrepet sivile mål, blant annet sykehus og helseklinikker. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er halvparten av 550 helseklinikker nordvest i Syria nå ute av drift.

– Vi gjentar: Helseklinikker og helsearbeidere er ikke legitime mål, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag.

Krigen i Syria har drevet over halvparten av Syria befolkning på flukt. Om lag 23 millioner mennesker bodde i Syria før krigen brøt ut i 2011. Nå er over halvparten drevet på flukt.

Masseflukten nordvest i Syria er den største så langt i den snart ni år lange krigen. Ifølge hjelpeorganisasjonen Care er folkeforflyttingen i Syria den største i verden siden annen verdenskrig.

