Regjeringen ber arbeidsgivere slutte å basere seg på billig arbeidskraft fra Øst-Europa og heller jobbe for å holde på de ansatte og satse på automatisering, skriver BBC.

Når overgangsperioden etter brexit utløper ved nyttår, blir EU-borgere likestilt med andre utlendinger som ønsker å flytte til Storbritannia. Det betyr også at de ikke nyter godt av britiske velferdsordninger før de har fått permanent opphold, noe som normalt tar minst fem år.

Storbritannias poengbaserte visumregler: Regjeringens forslag innebærer at man må ha 70 poeng for å få arbeidstillatelse. * Basiskrav: Jobbtilbud fra godkjent sponsor (20 poeng), jobb på godkjent kompetansenivå (20 poeng), engelskkunnskaper (10 poeng) * Inntektspoeng: 20.480-23.039 pund (0 poeng), 23.040-25.599 pund (10 poeng), 25.600 pund eller mer (20 poeng) * Andre tilleggspoeng: Jobb i yrke med underskudd på arbeidskraft (20 poeng), doktorgrad som er relevant for jobben (10 poeng), doktorgrad i realfag (20 poeng). * Det settes ikke noe tak på hvor mange som kan få arbeidstillatelse, noe arbeidsgiverorganisasjonen CBI er fornøyd med. * Studenter må bevise at de har studieplass, kan engelsk og kan forsørge seg selv.

Vil ha de beste

Det uttalte målet med de nye reglene er å redusere den samlede innvandringen til landet. Det som nå blir presentert, er i tråd med valgløftene De konservative kom med i desember.

Systemet skal gi poeng for engelskkunnskaper, bekreftet arbeidsavtale og lønn over et visst nivå. Doktorgrader og kvalifikasjoner det er mangel på, gir også poeng.

– Systemet gjør at de smarteste og beste kan komme til Storbritannia, sier innenriksminister Priti Patel.

Kommentar: Hull i CV-en betyr livserfaring. Den kan være dyrkjøpt

Motstand

Labour advarer mot «et fiendtlig miljø» og utfordringer med å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft på alle nivåer.

– Vi kommer til å trenge mange unntak, for helsevesenet, helse- og omsorgssektoren og store deler av privat næringsliv, sier Patels motpart i opposisjonen, Diane Abbott, som mener hele poengsystemet må skrinlegges.

Sykepleierforbundet frykter det ikke vil være mulig å dekke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsgiverorganisasjonen CBI er positiv til deler av forslaget, men sier noen bedrifter kommer til å lure på hvordan de skal rekruttere folkene de trenger for å drive virksomheten.

– Bedriftene vet at rekruttering fra utlandet og investering i ansattes kompetanse ikke er et spørsmål om enten/eller. Begge deler trengs for å drive økonomien fremover, sier CBI-direktør Carolyn Fairbairn.

Storbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom

Øker noen kvoter

Regjeringen på sin side påpeker at de øker kvoten for sesongarbeidere i landbrukssektoren og ordninger som lar 20.000 unge komme til Storbritannia hvert år. I tillegg mener regjeringen at de 3,2 millioner EU-borgerne som har søkt om å bli i landet etter brexit, kan bidra til å dekke behovet for arbeidskraft.

Blant dem som har søkt om fortsatt opphold etter at fri flyt av arbeidskraft opphører ved årsskiftet, er det 12.600 norske borgere.

Farage: – Det er ingen vei tilbake