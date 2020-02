Kavala pågrepet kort tid etter frifinnelse i Tyrkia

Den profilerte forretningsmannen og filantropen Osman Kavala var blant dem som sto tiltalt for terror og for å ha forsøkt å velte styret i landet i forbindelse med protestene for å bevare Geziparken i Istanbul i 2013.

Dommeren i retten i Istanbul slo imidlertid fast at det ikke forelå nok bevis mot de tiltalte og frikjente samtlige 16.

Få timer senere kunngjorde imidlertid påtalemyndigheten at det var utstedt en ny arrestordre på Kavala, basert på en separat etterforskning av kuppforsøket i 2016.

Tirsdag kveld meldte det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu at Kavala, etter først å ha blitt løslatt fra et strengt bevoktet fengsel i Silivri utenfor Istanbul, på nytt var pågrepet.

Demonstrasjonene mot planene om å bygge et kjøpesenter i Geziparken i Istanbul i 2013, utviklet seg etter hvert til en større protestbevegelse.

Aktoratet i rettssaken hevdet at demonstrantene ønsket å styrte Tyrkias regjering, noe de tiltalte avviste.

Både Kavala og to av de andre tiltalte risikerte livsvarig fengsel hvis de hadde blitt funnet skyldig. Kavala har sittet over to år i fengsel i påvente av rettssaken.