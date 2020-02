Russland innfører innreisenekt for kinesere

Forbudet trer i kraft fra torsdag, melder nyhetsbyrået Tass.

– Alle kinesiske borgere vil fra 20. februar nektes innreise over Russlands statsgrenser, både når det gjelder reiser i forbindelse med arbeid, private formål, studier og turisme, sier den russiske regjeringens talskvinne Tatiana Golikova.

Dødstallet i korona virus-epidemien steg tirsdag til 1.868 i Kina etter 98 nye dødsfall i landet. Verdens helseorganisasjon (WHO) ber om at frykten dempes.

I den daglige oppdateringen fra helsekommisjon i Hubei-provinsen, der viruset først ble påvist i desember, opplyses det om 1.807 nye smittede.

I hele Kina er antallet 1.886 nye smittede. Det er en nedgang i antallet nye smittede sammenlignet med dagen før og det laveste antallet som er registrert i februar. Tallet på nye smittede har falt i Kina utenfor Hubei de to siste ukene.

En ny analyse foretatt av WHO tyder på at spredningen av covid-19- viruset kan være i ferd med å bremse opp, ifølge DPA. Organisasjonen peker samtidig på at det er for tidlig å si om nedgangen fortsetter.

Saken oppdateres