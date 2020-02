Svensk påtalemyndighet har håp om å ta ut tiltale i Palme-saken før sommeren

Den svenske statsministeren Olof Palme ble skutt og drept i 1986, og etterforskningen har pågått siden.

Lederen for Palmegruppen, sjefanklager Krister Petersson, opplyser nå til SVT-programmet Veckans brott at det vil bli satt strek, enten i form av en tiltale eller at etterforskningen avsluttes.

Fakta om Olof Palme * Sven Olof Joachim Palme ble født i Stockholm 30. januar 1927. * Studerte juss i Sverige og USA og ble i studiedagene medlem av Sveriges sosialdemokratiske studentforbund. * Begynte å jobbe for statsminister Tage Erlander i 1953 og ble innvalgt i Riksdagen i 1958. * Hadde flere ulike regjeringsposter før han i 1969 ble statsminister for første gang. * Etter at sosialdemokratene tapte riksdagsvalget i 1976, ble Palme opposisjonsleder. Han kom tilbake som statsminister i 1982. * Palme var kjent for sitt sterke internasjonale engasjement, blant annet for palestinerne, mot apartheidregimet i Sør-Afrika og mot USAs krigføring i Vietnam. * Palme ble skutt og drept av en ukjent gjerningsmann i Stockholm 28. februar 1986. * Christer Pettersson ble i juli 1989 dømt for drapet, men ble senere samme år frikjent av en høyere rettsinstans.

– Jeg er positiv til å kunne presentere hva som har hendt rundt drapet og hvem som er ansvarlig for det, sier Petersson.

Historiens lengste drapsetterforskning i Sverige, som har pågått sammenhengende i 34 år, kan dermed gå mot slutten.

– Eneste mennesket i hele verden som er frikjent

Etterforskerne har opp gjennom årene lansert en rekke ulike spor og gjerningspersoner, men bare en gang har det resultert i tiltale.

Christer Pettersson ble først ble dømt for drapet, men deretter frikjent. Han døde i 2004.

– Han er det eneste mennesket i hele verden som er frikjent for dette drapet, sa Petersson til SVT for to år siden. Også da var han overbevist om at drapet ville bli oppklart.



Ikke Christer Pettersson

Ifølge Aftonbladet har Palmegruppen konkludert med at det ikke var Christer Pettersson som sto bak attentatet mot den svenske statsministeren, men en annen navngitt mann.

– Det er snakk om en mann som har vært framme i etterforskningen, men som ikke er Christer Pettersson, skriver avisen, som viser til anonyme kilder.

Etterforskningslederen vil overfor SVT ikke svare på om de nå har peilet seg inn på en mistenkt gjerningsmann.

– Det kommer jeg ikke til å si, men den tolkningen er fri, sier han.

Interessante spor

Etterforskerne har nå svært interessante spor og har kommet nærmere en løsning på Sveriges største drapsmysterium, sier Petersson nå.

– Etter min oppfatning har vi kommet nærmere en løsning. Jeg har vært positiv helt siden jeg overtok etterforskningen i 2017. Jeg har lagt ned mye mer tid på dette enn jeg trodde ville bli nødvendig, sier han.

Dersom vedkommende ikke lenger lever og kan stilles for retten, vil etterforskningen bli avsluttet, bekrefter Petersson.

Kan pakke sammen

Den såkalte Palmegruppen består nå bare av Petersson og fire etterforskere fra det svenske politiets nasjonale operative avdeling. Innen sommeren kan de komme til å pakke sammen.

– Det kan jo hende at vi da har kommet så langt man kan håpe på, og at ytterligere etterforskning ikke vil gi noe. Det er jo en mulighet, men jeg vil ikke foregripe hva vi kommer til å legge fram i løpet av første halvår, sier han.

– Det vil være sensasjonelt

Dersom det blir en tiltale som leder til domfellelse, vil drapsgåten som har gnaget Sverige i 34 år, endelig være løst.

– Ja, det vil være sensasjonelt, det får man si. Rent hypotetisk, om vi jobbet mot en gjerningsmann og vurderer at det er den eneste gjerningsmannen, og vi ikke kan tiltale ham, da legges forundersøkelsene ned, svarer Petersson på spørsmål om hva som skjer dersom den tiltalte ikke lenger er i live.

