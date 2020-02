Syrere på flukt: – Dette er helvetet

Alhamdo er engelsklærer og regimekritiker. I løpet av krigen i Syria har han brukt stemmen sin til å forsøke å få verden til å reagere på det som skjer i hjemlandet hans. Men i en lydmelding til det svenske nyhetsbyrået TT har han for første gang problemer med å formulere seg. Nå har også bombene begynt å falle over hjembyen hans Darat Izza i Aleppo-provinsen.

Den 34 år gamle småbarnsfaren var i gang med å forberede familiens flukt og hadde akkurat tatt avskjed med sine svigerforeldre da bombefly plutselig slapp sin eksplosive last over et sykehus like ved.

Da han hastet hjem til barna, fire år gamle Lamar og ettåringen Mohammed, hørte han lyden av enda et fly.

– Vi slengte oss ned på bakken, jeg forsøkte å holde rundt barna mine, men de var for langt unna, sier Alhamdo til TT.

Skrekkslagne barn

Han er merkbart rystet etter angrepet.

– Etter eksplosjonen ble alt svart. Jeg hørte skrik og så skrekken og tårene i ansiktene til barna mine. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg vil fortelle. Men det er ikke flere ord igjen, dette er en helt forferdelig situasjon, sier han.

Nå har familien flyktet og lagt alt bak seg enda en gang. Forrige gang var i 2016, da de flyktet fra bomberegnet mot den østlige delen av Aleppo før hele byen ble gjenerobret av den syriske regjeringshæren.

I Alhamdos ryggsekk ligger noen viktige papirer og en PC, men ikke noen ekstra klær til barna, heller ikke til de voksne. De reiste av gårde på en motorsykkel, men uten å vite hvor de skulle dra.

– Blir bare verre

– Vi dro uten noen plan. Vi kunne ikke bli værende. Nå har vi ingenting, virkelig ingenting. Barna er så redde, og situasjonen kommer bare til å bli verre, sier Alhamdo.

De neste dagene skal familien bo hjemme hos en venn i en annen by. Deretter håper de på å finne et annet hus. I løpet av tirsdagen vil Alhamdo forsøke å reise tilbake til Darat Izza for å få meg seg noen flere eiendeler.

En syrisk gutt varmer seg på hendene ved vraket av et regjeringshelikopter som ble skutt ned over landsbygda vest for Aleppo by i forrige uke. Bildet ble tatt fredag. Foto: Ghaith Alsayed / AP

– Det er farlig, men jeg har ikke så mange alternativer. Kona og barna mine orker ikke bombene lenger. Vi ble tvunget til å flykte fra Aleppo. Vi har sett død. Og nå dette. Vi har sett ødeleggelse. Det er overalt. Dette er helvetet, ikke noe annet, sier han.

Rykker fram

De syriske regjeringsstyrkene har ved hjelp av russiske bombefly rykket fram på landsbygda i Aleppo, der opprørere har beholdt kontrollen i flere år etter at millionbyen med samme navn ble helt gjenerobret av Assad-regimet i slutten av 2016. Offensiven foregår også i naboprovinsen Idlib.

Over 900.000 mennesker, de fleste kvinner og barn, har flyktet fra kampene og luftangrepene siden desember. Titusener må sove ute i vinterkulda, og mandag opplyste FN av babyer og små barn er blant dem som har frosset i hjel.

Under angrepet mot Darat Izza, som mandag kveld fortsatt var under opposisjonskontroll, ble ett av byens sykehus rammet direkte i et luftangrep, opplyser Mazen Kewara fra Syrian American Medical Society. To ansatte ble såret i angrepet.

Et annet luftangrep rammet like ved en helseklinikk 150 meter unna. Ødeleggelsene var så store at klinikken ble satt ut av drift, melder nyhetsbyrået AP.

