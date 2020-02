Kvinner og barn trampet til døde i Niger

Hendelsen fant sted mandag i byen Diffa, som er den største byen i regionen med samme navn. I tillegg til de minst 20 som døde, ble 16 skadd i panikken som brøt ut i en flyktningleir for folk som har flyktet fra uroen i nabolandet Nigeria, opplyser guvernør Issa Lemine i Diffa.

FNs flyktningkontor sier i en uttalelse tirsdag at de er sjokkert og lei seg over dødsfallene. Hjelpen ble distribuert av representanter for nigerianske myndigheter som besøkte leiren, ifølge UNHCR, som ber om at innsatsen koordineres med lokale myndigheter.

Regionen huser mer enn en 250.000 flyktninger og internt fordrevne i konfliktrammede Niger.

Diffa har gjentatte ganger siden 2015 blitt utsatt for angrep fra den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram. Området sørøst i Niger har tatt imot 119.000 flyktninger fra nabolandet Nigeria og 109.000 internt fordrevne, viser tall fra FN.