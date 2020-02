WikiLeaks: Assange sitter ikke lenger i isolat

På en pressekonferanse tirsdag sa WikiLeaks-talsmann Kristinn Hrafnsson at han møtte Assange for omtrent ti dager siden.

– Han er blitt bedre takket være press fra forsvarerteamet, offentligheten og faktisk også andre innsatte i Belmarsh Prison som har krevd at han må ut av isolasjon, sa Hrafnsson.

Pressekonferansen ble holdt dagen etter publiseringen av et åpent brev fra over hundre leger og psykologer i det medisinske tidsskriftet Lancet. De advarer om at Assange i fengselet er blitt nektet skikkelig helsehjelp og i praksis utsatt for psykisk tortur.

De oppfordrer britiske myndigheter til å stoppe den «psykologiske torturen og medisinske forsømmelsen av Julian Assange (…) før det er for seint».

Hemmelige dokumenter

– Dersom Assange skulle dø i et britisk fengsel, noe FNs spesialrapportør for tortur har advart mot, vil han ha blitt torturert til døde, skriver gruppen Leger for Assange i brevet.

USA krever den 48 år gamle australske statsborgeren utlevert og mener han brøt spionasjelover da WikiLeaks publiserte store mengder hemmelige amerikanske diplomatiske og militære dokumenter.

Assange ble i 2010 ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Etter at britisk høyesterett fastslo at han kunne utleveres til Sverige, søkte han tilflukt i Ecuadors ambassade i London.

Kastet ut

I april i fjor ble WikiLeaks' grunnlegger kastet ut av ambassaden, pågrepet av britisk politi og dømt til 50 ukers fengsel for brudd på kausjonsvilkårene. Samtidig ble det tatt ut spionasjetiltale mot ham i USA.

I november uttalte FNs spesialrapportør for tortur, Nils Melzer, at den britiske regjeringen hadde vist forakt for Assanges rettigheter og integritet ved å ignorere rådene fra helsepersonell som har besøkt ham i fengselet i London.

Melzer mener Assange, som levde i Ecuadors ambassade i sju år, hadde «alle symptomer som er typisk for vedvarende psykisk tortur».