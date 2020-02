Lekkasje kaster nytt lys over Kinas fengsling av muslimer

Arbeidere går langs gjerdet til et «senter for videreutdannelse» under bygging i Dabancheng i den autonome Xinjiang-regionen. 4. september 2018. Kina har sperret over én million muslimer og medlemmer av andre minoriteter inne i leirer i Xinjiang-provinsen. Kinesiske myndigheter kaller det frivillig omskolering, mens menneskerettighetsorganisasjoner kaller det religiøs forfølgelse og hjernevask. Foto: AP / NTB scanpix NTB Scanpix/Reuters.