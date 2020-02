I løpet av helgen har syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland og Iran tatt kontroll over et trettitall byer og landsbyer i Aleppo-provinsen.

Samtidig fortsetter offensiven i naboprovinsen Idlib for fullt, der den har ført til en av de verste humanitære krisene i løpet av den snart ni år lange krigen.

Barn fryser i hjel

Syriske regjeringssoldater viser seierstegn i Rashideen i Aleppo-provinsen. Foto: AP

Over 900.000 mennesker har flyktet etter hvert som kampene har rykket nærmere. Aldri tidligere har så mange forlatt hjemmene sine i løpet av så kort tid under krigen i Syria, ifølge FN.

– Krisen nordvest i Syria har nådd et forferdelig nivå, sier FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

En stor del av flyktningene er ifølge ham kvinner og barn.

– De er traumatisert og tvunget til å sove utendørs i kulden fordi leirene er fulle. Mødrene brenner plast for å holde barna varme. Babyer og små barn dør som følge av kulden, sier han.

Rapport: Økning i alvorlige overgrep mot barn i konfliktområder

Masseflukt i kulden

For flyktningene i Idlib virker imidlertid situasjonen håpløs. Mange av dem befinner seg ved den tyrkiske grensen, der de mangler så å si alt i vinterkulda. Ifølge FN sover over 82.000 mennesker ute fordi det ikke finnes telt til alle. For få dager siden falt det snø i området. Grensen til Tyrkia er stengt. Landet har allerede tatt imot over 3 millioner syriske flyktninger.

– Det som nå skjer i Idlib, er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syria med tanke på antallet mennesker som er direkte berørt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Babyer og små barn på flukt dør nå ifølge FN av kulde under åpen himmel nordvest i Syria. Foto: AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Han understreker at sivile skal beskyttes, men at det er vanskelig å skille mellom dem som deltar i kampene og dem som ikke gjør det, når krigen utkjempes i byene.

Kommentar: Jeg er redd de greske øyene blir museet vi reiser til om sytti år for å lære «aldri mer»

Søreide bekymret

Både Tyrkia, USA og FN har bedt om en våpenhvile i området. Også Norge ba mandag om stans i kamphandlingene.

– Jeg er svært bekymret over den økte spenningen og opptrappingen av konflikten i Idlib i Syria. Sivilbefolkningen rammes hardt, og det er utfordrende å få humanitær tilgang til deler av provinsen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Jeg oppfordrer partene til å stanse kamphandlingene og til å gi humanitær tilgang, legger hun til.

USAs president Donald Trump har uttrykt bekymring for situasjonen. Han ber Russland, som gir Assad-regimet luftstøtte, slutte å støtte det han omtaler som «grusomhetene» til det syriske regimet, ifølge Det hvite hus.

Aktuelt: Norge anklager ikke Tyrkia for å bryte folkeretten i Syria, men anser Assad som den legale leder

Tyrkiske trusler

Tyrkia, som under krigen har tatt opprørernes side, har sendt tusenvis av soldater over grensen for å hindre regimets offensiv. Det har ført til enkelte sammenstøt med syriske styrker. Minst 14 tyrkiske soldater er drept, men det er ingen tegn til at offensiven vil stanse til tross for gjentatte tyrkiske trusler om motangrep.

Sivile fra Idlib forsøker å komme seg i sikkerhet. Foto: AP

Opprørere, hvorav mange er ytterliggående islamister, er nå trengt sammen på et stadig mindre område i provinsen Idlib.

I tillegg kontrollerer de fortsatt en liten stripe land vest i Aleppo-provinsen, samt områder ved den tyrkiske grensen som de har erobret fra kurderne sammen med tyrkiske styrker.

I Afrika: Burkina Faso rystet av blodig kirkeangrep

Samtaler i Moskva

Tyrkia sendte i helgen nye forsterkninger til området som Tyrkia og Russland for to år siden var enige om skulle fungere som en «nedtrappingssone» i Syria, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Tyrkia og Russland har de siste årene hatt et tett samarbeid for å finne løsninger, men den siste tiden har de ikke greid å bli enige om en vei ut av krisen i Idlib.

Mandag reiser en tyrkisk delegasjon til Moskva for å drøfte situasjonen. I forrige uke besøkte russiske utsendinger Ankara, uten at det har resultert i noen avtale.

Samme dag flyttet syriske soldater på veisperringer som var satt opp av opprørere i byer og tettsteder de har hatt kontroll over det siste døgnet. Samtidig fortsatte kampene nordvest for Aleppo by, melder SOHR.

Aktuelt: 140.000 drevet på flukt i Syria de siste tre dagene