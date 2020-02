Storbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom

Britene har i helgen vært hardt rammet av uværet, som førte til kraftig nedbør og omfattende flomskader en rekke steder.

Vannet stiger fortsatt flere steder i Nord-England, og i York ventes flomtoppen først tirsdag.

Storbritannias nye miljøminister George Eustice avviste under et besøk i hardt rammede York at regjeringen var blitt tatt på senga av de store oversvømmelsene.

– Vi vil aldri kunne beskytte hver eneste bolig. Årsaken er klimaendringene og det faktum at disse værhendelsene blir mer ekstreme. Men vi gjør alt vi kan med en betydelig sum penger, og det kommer mer, sa Eustice til TV-kanalen Sky News.

Nesten 80 milliarder

Britiske myndigheter opplyser at det er brukt 2,4 milliarder pund på flomsikring i løpet av seks år. Summen tilsvarer 29 milliarder kroner.

Den neste seksårsperioden er planen å bruke en sum som tilsvarer 48 milliarder kroner.

I York er det lagt ut over 4.000 sandsekker som vern mot flomvann fra elva Ouse, der vannstanden fortsatt stiger. Myndighetene advarer om at flommen kan true liv og helse og forårsake materielle ødeleggelser i grevskapene Worcestershire, Herefordshire and Shropshire.

– Dette er ikke over ennå. Mange flomvarsler gjelder fortsatt, og vi kan vente betydelige oversvømmelser fra store elver i midten av uken, sier James Bevan, som leder det britiske miljødirektoratet.

Rekordmange flomvarsler

I England ble det søndag utstedt flomvarsler fra skotskegrensa i nord til Cornwall i sør, og antallet var rekordhøyt. Det var en rekke jordskred, og både veitrafikk, tog og flyavganger ble rammet.

Over 400 boliger i England ble oversvømt, og minst tusen ansatte fra miljødirektoratet jobbet sammen med redningsarbeidere i de berørte områdene.

Leting pågikk mandag fortsatt etter en kvinne som ble tatt av flomvannet nær småbyen Tenbury, og politiet fryktet at hun er omkommet.

En viktig årsak til de store flomskadene er at bakken er mettet av fuktighet på grunn av kraftig regn da uværet Ciara rammet landet forrige helg.

I tillegg har nedbørsmengdene vært ekstreme. Noen steder har det falt like mye regn på to døgn som det vanligvis kommer i løpet av en hel måned.

Stormflo i Norge

Også flere andre land i Nord-Europa har fått merke uværet Dennis. I Norge var en rekke fjelloverganger stengt mandag, og stormflo førte til oversvømmelser i områder ved Oslofjorden.

Togstasjonene både i Drammen og Halden måtte stenge på grunn av vannmassene.

Sverige forbereder seg på store mengder regn og flom, og i Danmark ble en fireåring kritisk skadd da hun ble truffet av et tre som blåste over ende i helgen. I byen Kolding øst på Jylland måtte redningsmannskaper pumpe vann ut av oversvømte kjellere.

Både i Finland og Frankrike har det vært omfattende strømbrudd, og 30.000 mennesker mistet strømmen i den franske regionen Bretagne.