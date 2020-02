Trump ber Russland stoppe grusomhetene i Syria

I en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan søndag skal Trump ha uttrykt bekymring for volden i Idlib-provinsen nordvest i Syria. Han formidlet også USAs ønske om at Russland avslutter støtten til «Assad-regimets grusomheter», ifølge Det hvite hus.

Også Tyrkia, som støtter flere syriske opprørsgrupper, forsøker å legge press på Russland.

Tyrkia har etablert tolv tyrkiske observasjonsposter i Idlib-provinsen. De skulle hindre en syrisk militæroffensiv i et område som i flere år har fungert som en viktig opprørsbastion. Russland støtter på sin side Assad-regimet og gir flystøtte til de syriske bakkestyrkene som rykker fram på bakken.

Fire av de tyrkiske observasjonspostene antas nå å være omringet av syriske styrker, og Tyrkia har truet med å gå til motangrep hvis de ikke trekker seg tilbake innen slutten av februar.

Masseflukt

Kampene har ført til at over 800.000 mennesker er drevet på flukt nordover. Mange av dem har slått seg ned enten i telt eller under åpen himmel ved den tyrkiske grensen, som er stengt. Den siste tiden har det vært uvanlig kaldt i området, og flere mennesker har allerede frosset i hjel.

– Det som nå skjer i Idlib, er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syria med tanke på antallet mennesker som er direkte berørt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

Opptrappingen de siste dagene har ført til direkte sammenstøt mellom syriske og tyrkiske styrker, og minst 14 tyrkiske soldater er drept. Erdogan har gjentatte ganger truet med å gjengjelde angrepene og gå i direkte kamp med syriske styrker for å stanse offensiven.

Rykker fram i Aleppo

Syriske regjeringsstyrker og militser har de siste ukene og dagene tatt kontroll over stadig flere områder i Idlib og på landsbygda i naboprovinsen Aleppo, der opprørere også har hatt kontroll.

Søndag ble det meldt at regimet har inntatt 32 landsbyer og byer i løpet av et døgn. De tok også kontroll over en tyrkisk observasjonspost.

Ifølge syriske medier har president Bashar al-Assads regjeringsstyrker nå inntatt mesteparten av områdene i Aleppo-provinsen som har vært på opprørernes hender.

Samtaler i Moskva

Tyrkia sendte i helgen nye forsterkninger til området som Tyrkia og Russland for to år siden var enige om at skulle fungere som en «nedtrappingssone» i Syria, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Idlib har vært kontrollert av anslagsvis 50.000 opprørskrigere i et stadig krympende område. Blant dem er mange ytterliggående islamister fra den mektige alliansen Hayat Tahrir al-Sham.

Tyrkia og Russland har de siste årene hatt et tett samarbeid for å finne løsninger på den ni år lange krigen, men den siste tiden har de ikke greid å bli enige om en vei ut av krisen i Idlib.

Mandag reiser en tyrkisk delegasjon til Moskva for å drøfte situasjonen. I forrige uke besøkte russiske utsendinger Ankara, men uten at det har resultert i noen avtale.