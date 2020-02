Miljøaktivister hindrer Teslas nye fabrikk i Berlin

Det var i november at Tesla kunngjorde at de ville bygge sin første europeiske fabrikk i Grünheide, tre mil øst for Berlin, nær grensa til Polen.

Først ga lokale myndigheter tillatelse til å rydde 92 hektar skog, men det er nå midlertidig stanset av en domstol mens den tar stilling til en sak som en miljøorganisasjon har gått til, ifølge Reuters.

Hundrevis av mennesker har demonstrert mot den nye fabrikken, som miljøaktivister ser som en trussel mot dyrelivet og vannressursene, og miljøorganisasjonen Grüne Liga Brandenburg gikk til sak for å stanse fellingen av skogen.