Syriske styrker rykker fram i Idlib og Aleppo

Ifølge syriske medier har regjeringsstyrkene inntatt mesteparten av Aleppo-provinsen som fortsatt var på opprørernes hender.

Med russisk flystøtte har regjeringsstyrkene siden desember rykket fram i Aleppo, Idlib og opprørskontrollerte områder i Latakia-provinsen.

Søndag meldte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at regjeringsstyrkene etter harde kamper og luftangrep hadde tatt kontroll over rundt 30 landsbyer og småbyer rundt storbyen Aleppo for første gang siden 2012.

Syrisk fjernsyn bekrefter meldingen og sier at hæren har «frigjort alle landsbyene og småbyene vest for Aleppo by».

Sikkerhetsbelte

Ifølge SOHR er målet å opprette et sikkerhetsbelte rundt Aleppo, som regjeringen gjenerobret i 2016, men som fortsatt rammes av opprørernes artilleri.

I forrige uke klarte regjeringsstyrkene å gjenvinne full kontroll over den strategiske hovedveien M5 mellom Damaskus og Aleppo.

Røde Kors sier i en pressemelding at frontlinjene skifter raskt, og at hundretusener av mennesker de siste ukene har flyktet fra kampene, særlig sør i Idlib.

Verste Røde Kors har sett

– Det som nå skjer i Idlib, er noe av det verste vi har sett i løpet av krigen i Syria med tanke på antallet mennesker som er direkte berørt, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

FN sier at over 800.000 mennesker har lagt ut på flukt i Idlib siden 1. desember, og at mange av dem har flyktet før og nå må gjøre det igjen.

– De har flyktet før og har levd under veldig vanskelige forhold, også før de siste kampene begynte. Over halvparten av dem som nå oppholder seg i Idlib-provinsen, har flyktet hit fra andre steder i Syria, sier Apeland.

Kuldegrader

Han viser til at de må prøve å finne sikkerhet der det nesten er umulig å finne trygge steder, og at de må klare seg gjennom netter med temperaturer under frysepunktet.

Mange av kampene i dag skjer i byer og rammer folk der de bor. Apeland understreker at sivile skal beskyttes, men at det er vanskelig å skille mellom dem som deltar i kampene og dem som ikke gjør det, når krigen utkjempes i byene.