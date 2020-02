Google vil betale franske aviser for kvalitetsjournalistikk

Google har startet dialog med mediegrupper som inkluderer to av Frankrikes største riksaviser, Le Monde og Le Figaro, skriver Financial Times.

– Vi ønsker å hjelpe folk med å finne kvalitetsjournalistikk, noe som er viktig for et informert demokrati og det hjelper også til med å støtte en bærekraftig nyhetsindustri, sier Richard Gingras, visepresident for nyheter på Google.

Samtalene er i et tidlig stadium og flere modeller blir vurdert, men det er et ekko av Facebooks tilnærming. I oktober i fjor lanserte den sosiale medieplattformen et betalt partnerskap med nyhetsmedier verdt flere millioner dollar, som inkluderer Buzzfeed, New York Times og Wall Street Journal.

Googles tilnærming i Frankrike er en test for å se om dette er noe de kan gjøre i andre land, og ble til på grunn av den voldsomme politiske reaksjonen på EUs kontroversielle nye direktiv om opphavsrett på nett, som Frankrike er det første medlemslandet til å implementere.