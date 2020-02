Sanders i strupen på Bloomberg under partimiddag i Las Vegas

Både Sanders og Bloomberg forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat i høstens valg. Men mens Sanders og flere av de andre kandidatene deltok på partimiddagen i Las Vegas i delstaten Nevada lørdag kveld, drev Bloomberg valgkamp i delstaten Virginia.

– Den enkle sannheten er at borgermester Bloomberg med alle sine penger ikke vil kunne skape det engasjementet og den energien vi trenger for å få den valgdeltakelsen vi må ha for å slå Donald Trump, sa Sanders under middagen.

Imot minimumslønn

Det er sjelden at Sanders har kritisert navngitte motkandidater, men denne gangen gikk han til direkte angrep på New Yorks tidligere borgermester.

Demokratisk presidentkandidaten og tidligere ordfører i New York, Michael Bloomberg, brukte over 1,6 milliarder kroner den første måneden av sin valgkamp. Foto: Jim Mone / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Under middagen ramset han opp politiske standpunkter som han mener diskvalifiserer Bloomberg fra å bli partiets presidentkandidat. Blant annet viste han til at Bloomberg i sin tid som borgermester lot politiet ransake personer på åpen gate uten noen egentlig grunn, en politikk han betegnet som «rasistisk».

Han sa også at styrtrike Bloomberg både gikk imot minimumslønn og høyere skatter for de rike mens Barack Obama var president.

Sanders og Bloomberg tilhører hver sin fløy i partiet. Mens Sanders er selverklært «demokratisk sosialist», regnes Bloomberg som moderat og til dels konservativ i økonomiske spørsmål.

Kamp om partiets framtid

Demokratenes nominasjonskamp er ikke bare blitt en kamp om å velge den kandidaten som anses å ha best sjanser til å utfordre Trump. Den er også et oppgjør mellom ulike fløyer i Det demokratiske partiet og en kamp om hvilken retning partiet skal ta.

Sanders har gjort det svært bra i de to første nominasjonsvalgene – i delstatene Iowa og New Hampshire – mens Bloomberg i stedet har brukt milliarder av sin formue på en storstilt reklamekampanje. Han har droppet de første nominasjonsvalgene, også i Nevada neste lørdag. Først supertirsdagen 3. mars, da hele 14 delstater holder nominasjonsvalg, stiller han som kandidat.

Bloomberg samlet om lag 900 mennesker på sitt valgkampmøte i Virginia lørdag kveld. Her insisterte han på at han er den rette til å slå Trump.

– Jeg stiller for å slå Donald Trump og jeg stiller for å gjenreise dette landets ære, for å bygge et land vi er stolte av og begynne å få ting gjort. Jeg vil sørge for å få ordet «forent» tilbake i De forente amerikanske stater, sa Bloomberg.

