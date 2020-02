Pompeo insisterer på at USA ikke har trukket seg tilbake fra verden

Pompeo er ikke enig i at USA har trukket seg fra den globale scenen og mener påstandene fra europeiske ledere er sterkt overdrevet

– Vesten vinner, og vi vinner sammen, sa Pompeo under sikkerhetskonferansen i München.

Han forsøkte å berolige europeiske motparter som mener at USA under president Donald Trump er blitt et mer uforutsigbart land som er mindre opptatt av å stå opp for vestlige verdier, noe som gjør Europa mer utsatt for press fra Kina og Russland.

Pompeo fikk imidlertid straks motbør fra Frankrikes president Emmanuel Macron, som advarte mot at Vesten er i ferd med å bli svekket.

I sin åpningstale fredag antydet Tysklands president Frank-Walter Steinmeier at USA ser ut til å forkaste ideen om et internasjonalt samfunn. Han mener også at USA oppfører seg på en måte som går utover naboer og partnere.

– De uttalelsene reflekterer ikke realitetene. Jeg er glad for å si at det er sterkt overdrevet at den transatlantiske alliansen er død, sa Pompeo og insisterte på at USA fortsatt spiller en viktig rolle for å trygge Europa ved blant annet å styrke Natos tilstedeværelse langs den russiske grensen øst i Europa.