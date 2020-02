Kinas utenriksminister: – Skal vinne krigen mot viruset

– President Xi Jinping har erklært krig mot epidemien, statsministeren har besøkt Wuhan og sett arbeidet som gjøres der, og hele nasjonen kjemper med selvoppofrelse, sa Wang fra scenen på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Han sier at Wuhan, der utbruddet startet, ikke står alene, men at hele landet står skulder ved skulder med «sin brødre og søstre».

– Vitenskapsfolk og forskere jobber dag og natt. Byggearbeidere sto på døgnet rundt for å bygge et nytt sykehus på under 15 dager, og lokale helsearbeidere lar ikke kulda hindre dem i å sikre at alle får tilsyn, sa Wang.

Han la an en optimistisk tone og sa at det allerede er begynt å lysne. Wang mener også at Kinas økonomi vil klare seg gjennom virusutbruddet.

– Økonomien er godt plassert til å klare seg gjennom dette, og Kina vil komme styrket ut av epidemien, sa utenriksministeren og la til at «etter stormen kommer regnbuen».

