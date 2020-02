Stoltenberg: – Vesten er ikke på villspor

Stoltenberg åpnet dag to av sikkerhetskonferansen i München, som har «vestløshet» som tema. Begrepet antyder at samholdet og ideen om hva Vesten er, forvitrer.

– Det stilles spørsmål ved styrken i det transatlantiske båndet. Noen lurer på hvor vi er på vei og om vi vil gå videre sammen, men betyr det at vi har gått oss vill? Veien er ikke enkel, og det hender vi snubler, men vi er ikke på villspor, understreket generalsekretæren.

– Våre verdier er fortsatt verdifulle. Frihet, demokrati og rettsstaten har brakt oss fred og velstand uten like og er et symbol på håp for mennesker verden over, fortsatte Stoltenberg.

Han sa at alliansens medlemmer må bevare evnen og selvtilliten til å stå imot utfordringene fra Russland, Kina og en endret maktbalanse i verden. Han understreket verdien av samhold mellom Europa og Nord-Amerika.

– Vi må slutte å konkurrere mot oss selv, å snakke opp uenighetene mens vi snakker ned det som gjør oss sterke. Når vi står sammen, kan vi beskytte våre interesser og forsvare våre verdier, avsluttet han innlegget sitt i München.

