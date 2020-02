– Trump føler seg sterkere etter riksrettssaken

Trump har fortalt fortrolige støttespillere at han både føler seg renvasket og styrket av frikjennelsen i Senatet. Det forteller flere kilder i Det hvite hus og Det republikanske partiet til nyhetsbyrået AP.

I kjølvannet av seieren gikk Trump raskt til verks for å sparke eller omplassere statsansatte som vitnet mot ham i riksrettssaken.

I tillegg virker det som han viser større vilje til å tøye grensene for presidentens makt og myndighet.

– Vi er vitne til en krise i den amerikanske rettsstaten. En krise som vi aldri før har sett, sa topp-demokraten Chuck Schumer etter at Trump på Twitter hudflettet aktoratet i rettssaken mot sin tidligere medarbeider Roger Stone.

Trakk seg i protest

Etter Trumps Twitter-angrep mot aktoratet valgte USAs justisdepartement å gripe inn i rettssaken mot Stone. Departementet uttalte at påtalemyndighetens påstand om opptil ni års fengsel var for streng.

Samtlige medlemmer av aktoratet reagerte med å trekke seg i protest. Justisminister William Barr forsikret at han ikke var blitt instruert av Trump, men presidenten fikk likevel massiv kritikk for sin tvitring.

Selv justisminister Barr og Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, valgte å gå offentlig ut og kritiserte tvitringen.

Men Trump nektet for å ha gjort noe galt. Etter å ha fått spørsmål om saken fra journalister ba han de avgåtte aktorene i Stone-saken be om unnskyldning.

– Var veldig ulydig

Bare et par dager etter frifinnelsen i riksrettssaken sørget Trump for å sparke eller omplassere to av de viktigste vitnene i saken.

Gordon Sondland måtte gi seg som EU-ambassadør, og oberstløytnant Alexander Vindman mistet sin stilling i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Det gjorde også Vindmans tvillingbror, som også hadde en stilling i sikkerhetsrådet. Sikkerhetsvakter fulgte brødrene ut av Det hvite hus.

– Han var veldig ulydig, skrev Trump om Vindman på Twitter.

Presidenten har også uttalt at forsvarsdepartementet Pentagon bør vurdere å gi oberstløytnanten disiplinærstraff.

Får ikke toppjobb

En sak som har fått mindre oppmerksomhet, angår den tidligere statsadvokaten Jessie Liu. Hun hadde et overordnet ansvar for flere av rettssakene som fant sted i kjølvannet av Russland-granskingen som ble ledet av spesialetterforsker Robert Mueller.

Blant disse var sakene mot Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, den tidligere valgkampmedarbeideren Rick Gates – og Roger Stone.

Liu var innstilt til en lederstilling i finansdepartementet inntil Trump for få dager siden trakk nominasjonen. Kilder opplyste til CNN at beslutningen var knyttet til Lius håndtering av rettssakene mot Trumps tidligere medarbeidere.

Fredag besluttet for øvrig William Barr å oppnevne en statsadvokat til å etterprøve saken mot Flynn, som tilsto å ha løyet om en samtale med den russiske ambassadøren før han ble nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Flere demokrater har reagert sterkt på hendelsene den siste uken, og senator Sherrod Brown hevder riksrettssaken har lært Trump følgende lekse:

– At han kan gjøre hva han vil, når han vil, at han kan misbruke sin myndighet, og at han aldri noensinne vil bli stilt til ansvar av Senatet.

