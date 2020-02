Kina og Vatikanstaten i sjeldent møte

– Dagens møte er det første mellom Kinas og Vatikanstatens utenriksministre. Det vil åpne for videre samtaler og møter i framtiden, sa Wang ifølge den regjeringsvennlige avisen People's Daily.

Møtet på toppnivå mellom de to statene er uvanlig fordi de ikke har en diplomatisk forbindelse. Forholdet har likevel blitt bedre mellom de to partene etter at de i 2018 inngikk en avtale om utnevnelser av katolske biskoper i Kina.

Wang kaller avtalen banebrytende og sier den har gitt positive resultat.

Wang og Gallagher møttes under den internasjonale sikkerhetskonferansen som denne helgen arrangeres i München i Tyskland. De diskuterte også Kinas innsats for å forhindre spredningen av det nye koronaviruset, som så lang har tatt livet av over 1.500 mennesker i Kina og smittet mer enn 66.000 landet.

Kina brøt forbindelsene til Vatikanstaten i 1951. I en uttalelse sier Vatikanstaten at helgens møte var hjertelig og at kontakten mellom de to partene har utviklet seg positivt.