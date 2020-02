Politiet advarer: Ingen innser at toåringen kjemper for livet

En to år gammel gutt var på badetur i bassenget på et hotell i Livonia i den amerikanske delstaten Michigan. Hendelsen fant sted 24. januar. Overvåkningsvideoen viser toåringen som setter seg på bassengkanten, før han til slutt hopper ut i vannet.

Bassenget er for dypt for gutten, som med en gang begynner å kave med armer og ben. Gutten er omringet av barn og voksne, men ingen fanger opp at han kjemper for livet.

Etter flere minutter oppdager en observant ni år gammel jente at gutten synker til bunnen av bassenget. Jenta løper til gudmoren sin, som kommer gutten til unnsetning. Takket være dem berget toåringen livet.

Nå deler politiet overvåkningsvideoen til advarsel og lærdom.

– Det dør gjennomsnittlig tre barn hver dag som følge av drukning. Takket være en ni år gammel jente og hennes gudmor kom gutten fra hendelsen uten større skader, skriver Livonia Police Department på deres Facebook-side.

Ifølge Center for Disease Control and Prevention er drukning blant de ledende årsakene til død blant barn i alderen to til fire år i USA.

Den ni år gamle jenta, hennes gudmor og to ambulansearbeidere er blitt hedret med ærespris for deres innsats. Nå ønsker politiet at folk skal ta lærdom av overvåkningsvideoen.

