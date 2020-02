Toppolitikere deltar på sikkerhetskonferanse i München

Om lag 35 statsledere, blant dem den franske presidenten Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau er blant dem som kommer til den sørtyske byen fredag.

Statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) representerer Norge.

Andre land sender høytstående embetsmenn som utenriksminister Mike Pompeo fra USA, utenriksminister Wang Yi fra Kina og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Facebook-sjef Mark Zuckerberg er også blant deltakerne.

Konferansens leder Wolfgang Ischinger uttrykker bekymring for at det internasjonale samfunnet har mislyktes i Syria og for at en fredsplan for Libya ser ut til å ha falt i grus.

– Vi har flere kriser, flere alvorlige kriser og flere forferdelige hendelser enn vi kan forestille oss, sier Ischinger før konferansen sparker i gang fredag.

Vestens forvitring er ventet å bli et gjennomgangstema på sikkerhetskonferansen. Spenningene internt i Nato kan også komme overflaten på konferansen, ettersom Macron presser på for at Europa skal bli mer uavhengige av USA.

Samtidig reiser også Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, til konferansen, og dermed er både tilhengere og motstandere av president Donald Trump til stede i Tyskland.

Om lag 3.900 politifolk skal sikre deltakerne på konferansen, som også er ventet å utløse demonstrasjoner.