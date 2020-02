Finland skeptisk til USAs Nokia-planer

Det var forrige uke at justisminister William Barr uttalte at USA burde sette inn landets store «markeds- og finanskrefter» for å gjøre de nordiske selskapene bedre i stand til å konkurrere med kinesiske Huawei, som USA anklager for å ha for tette bånd til Kinas regjering og etterretningstjeneste.

– Jeg tror selvstendigheten til Nokia og Ericsson er bra som den er, sa kommunikasjonsminister Timo Harakka til nyhetsbyrået AFP på en konferanse om 5G-sikkerhet torsdag.

Harakka sier han er skeptisk til forslaget fra den amerikanske justisministeren.

– Det ville vært ganske ironisk, hvis vi vil verne om markedsøkonomien og kapitalismen, om vi skulle bruke samme metode som vi kritiserer Kina for å bruke, sa han.

Svartelistet i USA

USA sliter med å håndtere Huaweis dominans i markedet. Selskapet er en av verdens største produsent av telekommunikasjonsutstyr og har solgt 5G-utstyr til mange land.

Huawei er svartelistet av myndighetene i Washington på grunn av de tette båndene selskapet har til kinesiske myndigheter og etterretningstjenesten. USA har likevel ikke klart å overbevise europeiske land om å følge etter.

Torsdag langet amerikanske påtalemyndigheter igjen ut mot Huawei og anklager den kinesiske telegiganten for å ha stjålet handelshemmeligheter og for å ha hjulpet Iran med å spore demonstranter.

Samme dag ble Huawei innvilget nye 45 dager til å selge utstyr til amerikanske selskaper mens USA søker etter alternativer til den kinesiske telegiganten.

Flere leverandører

Frankrike vil ikke stenge ute Huawei fra 5G-nettet, men selskapet kan underlegges restriksjoner besluttet myndighetene torsdag.

Forrige måned kom EU og Storbritannia med retningslinjer som ber land vurdere risikoen knyttet til 5G-leverandører, men navnga ingen selskaper.

Kommunikasjonsminister Harakka sier EUs tilnærming er fornuftig og gjør utbyggingen av 5G-nettet både sikkert og konkurransedyktig.

– Vi kan ikke være avhengig av én tilbyder i noen del av nettverket, og i alle fall ikke i kritiske deler av nettverket.

5G-nettet åpner for tilnærmet umiddelbar overføring av data. Det muliggjør teknologi som førerløse biler og fjernstyring av roboter som brukes i produksjonsindustrien.