Sjefen for Tollvesenets region sør, Oscar Lindvall, frykter en opioidepidemi. Han finner utvikling urovekkende.

– Jeg og mange med meg er overbevist om at Sverige er rammet av en slik epidemi. Det finnes en etterspørsel etter disse tablettene, det er derfor de blir smuglet inn, sier Lindvall til TT.

I 2019 ble det beslaglagt 973.000 tramadoltabletter, som er klassifisert som et narkotisk legemiddel. Det er et syntetisk opioid som er beslektet med heroin og morfin.

Det narkotiske stoffet er blant dem som president Donald Trump erklærte full krig mot i 2017 gjennom sin kunngjøring om medisinsk unntakstilstand. Det syntetiske stoffet tar årlig livet av flere tusentalls mennesker gjennom misbruk av heron, fentanyl og morfin.

Sosialminister Lena Hallengren forsøker å dempe inntrykket av en opioidkrise.

– Så langt har ikke folkehelsemyndighetene sendt ut advarsler om det. Men når ser rundt oss i verden, så vet vi at faren er der. Og det følger vi nøye med på, sier Hallengren.

Beslaget i 2019 var dobbelt så stort som året før. Toppåret var 2017 med 1,3 millioner beslaglagte tabletter.

Stoffet er svært avhengighetsskapende, og det blir som regel misbrukt av unge. Lindvall mener terskelen er lav for unge som av en eller annen grunn er disponert for misbruk. Og for langerne er fortjenesten stor. Tramadol smugles først og fremst over Öresundsbrua og havnene i Helsingborg og Ystad.