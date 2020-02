Skogbrannene i hardt rammede New South Wales er under kontroll

– Etter det som har vært en virkelig hjerteskjærende brannsesong for både brannfolk og innbyggerne, som har lidd gjennom store deler av denne sesongen, er alle brannene nå under kontroll i New South Wales, sier leder Rob Rogers i brannvesenet i New South Wales i en video publisert på Twitter.

Flere dager med tungt regn, den kraftigste nedbøren på 30 år, har slokket de største brannene og har bidratt til å få øvrige branner under kontroll.

Skogbrannene startet langs Australias østkyst i september. Siden da har 10 millioner hektar brent øst og sør i landet. Minst 33 personer og om lag 1 milliard dyr er døde, og over 2.500 hus er blitt ødelagt.

En langvarig tørke forverret situasjonen, og dette har vært det varmeste og tørreste året registrert i Australia.

Det brenner fortsatt noen steder lengst sør i delstaten. I områdene rundt Canberra jobber brannfolk fortsatt med å få en brann under kontroll, men flammene sies å ikke være truende.